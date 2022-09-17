Metroda yan bakma vahşeti! 6 suçtan kaydı bulunan zanlı, işinden evine dönen işçiye önce kafa attı ardından göğsüne bıçak sapladı - Son Dakika
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Metroda yan bakma vahşeti! 6 suçtan kaydı bulunan zanlı, işinden evine dönen işçiye önce kafa attı ardından göğsüne bıçak sapladı

17.09.2022 09:55

Bursa'da bir genç maganda, şehir metrosunda yüzlerce kişinin gözü önünde "yan baktın" iddiasıyla 30 yaşındaki işçiye kafa atıp, göğsünden tek bıçak darbesiyle ağır yaraladı. Tüyleri diken diken eden saldırının ardından kaçan zanlı, kısa sürede yakalandı. Saldırganın sorgusunun devam ettiği, ağır yaralı işçinin de ameliyata alındığı bildirildi.

Dün akşam saatlerinde merkez Nilüfer ilçesi Ataevler Metro Durağı yakınlarında 6 ayrı suçtan kaydı bulunan ve Altınşehir Metro istasyonunda trene binen 22 yaşındaki işsiz Emre E. yan baktığı iddiasıyla ortada hiçbir sebep yokken, işinden dönen 30 yaşındaki Deniz T.'ye önce kafa attı ardından da tek bıçak darbesiyle göğsünden ağır yaraladı.

DURUMU KRİTİK

Yüzlerce kişinin gözü önünde cerayan eden olay sonrası bir süre yürüyüp Ataevler Metro İstasyonu'nun içinde yere yığılan Deniz T. ambulansla Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Bir meyve suyu fabrikasında çalışan genç adamın çok kan kaybettiği ve sağlık durumunun ciddi olduğu bildirildi. Yaralıya müdahale edilirken, yüzlerce kişinin de olayı meraklı gözlerle izlemesi dikkat çekti.

Bursa'da metroda yüzlerce kişinin gözü önünde dehşet

GÖZALTINA ALINDI

Olayı araştıran Nilüfer İlçe Emniyet ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri güvenlik kameralarını tek tek inceledi. Zanlının Altınşehir Metro İstasyonu'nda trene bindiği belirlendi. Gün boyu iş arayan işsiz gencin Altınşehir Gıda Sitesi'nde bazı işyerlerine bilgilerini verdiğinin tespit edilmesi üzerine zanlı yapılan operasyonla gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü Ağır Suçlar Bürosu'nda sorguya alınan ve yaralama ve bazı suçlardan kaydı bulunan Emre E.'nin sorgusunun devam ettiği, ağır yaralı Deniz T.'nin de ameliyata alındığı belirtildi.

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Kaynak: İHA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Hisarcık, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Metroda yan bakma vahşeti! 6 suçtan kaydı bulunan zanlı, işinden evine dönen işçiye önce kafa attı ardından göğsüne bıçak sapladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Metroda yan bakma vahşeti! 6 suçtan kaydı bulunan zanlı, işinden evine dönen işçiye önce kafa attı ardından göğsüne bıçak sapladı - Son Dakika
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