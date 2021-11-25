Metrodaki bıçaklı saldırgan tutuklandı - Son Dakika

KADIKÖY-Tavşantepe metrosunda bir kadını elinde bıçakla tehdit eden şüpheli Emrah Yılmaz, "Silahla tehdit", "Basit yaralamaya teşebbüs" ve "Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçlarından tutuklandı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen şüpheli Emrah Yılmaz, burada savcıya ifade verdi. Savcılık, ifadesinin ardından "Silahla tehdit", "Basit yaralamaya teşebbüs" ve "Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçlarından tutuklama talebiyle şüpheliyi hakimliğe sevk etti.

'METROYA GİRERKEN KİMSE BENİ KİMSE KONTROL ETMEDİ'

Şüpheli Yılmaz'ın hakimlikteki sorgusunda "Metroda karşılaştığım ve tanımadığım müştekinin maskesini takmadığını fark ettim. Kendim astım hastası olduğum için müştekiyi uyardım. Başka bir bayan vatandaş bu sırada bizim olaya müdahil oldu. Bana uçan tekme attı. Kendisi tekvandocuymuş sonradan öğrendim. Bana saldırdı. Ben evimde bulunan ekmek bıçağını biletmek amacıyla yanıma almıştım. Metroya gireceğim sırada poşetten yırtılarak düştü. Ben de poşetten düşen bıçağı gazeteye sararak montumun içine koydum. Metroya girerken beni kimse kontrol etmedi. Psikolojik sıkıntılarım var. Bıçağı birisini yaralamak veya başka kötü bir kasıtla taşımadım. Metroda bayan şahısla tartışınca herkes üzerime geldi. Linç edileceğimden korktuğum için söz konusu bıçağı çıkardım. Kimseyi yaralamadım. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı.

3 AYRI SUÇTAN DA TUTUKLANDIAnadolu Sulh Ceza Hakimliği şüpheli Emrah Yılmaz'ın "Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit", "Silahla tehdit" ve "Basit yaralamaya teşebbüs" suçlarından ayrı ayrı tutuklanmasına karar verdi.

CEZAEVİNDEN İYİ HAL NEDENİYLE ERKEN TAHLİYE OLMUŞ

Emrah Yılmaz'ın Anadolu 38. Asliye Ceza Mahkemesi'nce "Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 3 yıl hapis cezasına çarptırıldığı ve 7 Mart 2019 yılında cezaevine konulduğu öğrenildi. Emrah Yılmaz'ın cezasını iyi halde geçirdiğinden Cezaevi Disiplin Kurulu kararıyla 29 Haziran 2020'de şartlı tahliye edildiği bilgisi edinildi. Yılmaz'ın cezasının 26 Aralık 2021'de dolacağı da öğrenildi.