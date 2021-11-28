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Metrodaki bıçaklı saldırganın babası isyan etti: Ya birine zarar verseydi? - Son Dakika

Metrodaki bıçaklı saldırganın babası isyan etti: Ya birine zarar verseydi?

28.11.2021 17:18

Kadıköy-Tavşantepe metrosunda bir kadını bıçakla tehdit eden Emrah Yılmaz'ın babası Ziya Yılmaz gazetecilere konuşarak "Ya birine zarar verseydi, ben razı mıyım? Vicdan azabından ben de gidecektim" dedi. Oğlunun madde bağımlısı olduğunu ve krize girdiği zaman kimseyi tanımadığını da ifade eden Yılmaz, oğluna açılan davalar hakkında "23 tane dava diyorlar. Onun 11'ini mi 12'sini mi ben açmışım. Bu çocuk rahatsız, psikolojisi bozuk. Bu çocuğun tedavi olması gerekiyor" ifadelerine yer verdi.

Kadıköy-Tavşantepe metrosunda 24 Kasım Çarşamba günü, bir kadını elinde bıçakla tehdit eden şüpheli Emrah Yılmaz'ın tutuklanarak cezaevine gönderilmesinin ardından Emrah Yılmaz'ın babası Ziya Yılmaz konuştu.

"SAVCILIKTA 12 DİLEKÇEM VAR"

Baba Yılmaz, "Oğlum Emrah Yılmaz madde bağımlısı. Ondan dolayı krize girdiği zaman bize de zor anlar yaşattı, bize de saldırdı. Emrah Yılmaz'ı ben Cumhuriyet Başsavcılığı'na bildirdim. 12 tane dilekçem var savcılıkta. CİMER'e ve Kaymakamlığa da bildirdim. Ben de belge de var. Tedavi için belge de çıkardım. Kaymakamlık onay verdi, onu AMATEM'e alacaktık. Onaydan sonra polise bildirdik. Polis gelmiş eve, 'Emrah Yılmaz, seni götüreceğiz.' demiş. Emrah da demiş ki, 'Ben bugün müsait değilim. Siz gidin ben gelirim.". O arada polis beni aradı. Ben de polise dedim ki, 'Memur bey, bu adam gelmez. Alın götürün bunu AMATEM'e yatırın. Çünkü bu adam ağırlaşıyor. Başımız ağrımasın, insanlara zarar vermesin. Alın götürün.' dedim. Polis, "Yok" dedi, 'Ben konuştum yarın gelecek.' dedi. Gidiş o gidiş, gitmedi" dedi.

"23 DAVANIN 12'SİNİ BEN AÇTIM"

Oğlu Emrah Yılmaz hakkında açılan davalardan bahseden baba Yılmaz, "23 tane dava diyorlar. Onun 11'ini mi 12'sini mi ben açmışım. Bu çocuk rahatsız, psikolojisi bozuk. Bu çocuğun tedavi olması gerekiyor. Maddeye bulaşmış, maddeye bulaşan kişileri de biliyorsunuz. Bulamayınca saldırgan oluyor. Evin içerisinde huzursuzluk yapıyordu. Para istiyordu, zorluyordu. Vermezsen bazen krize girdiği zaman dolapları tekmeliyordu. Sağa solu kırıyordu. Bizi de tehdit ediyordu" diye konuştu.

"YA BİRİNE ZARAR VERSEYDİ"

Oğlunun 5 aydır onunla aynı evde oturmadığını söyleyen Yılmaz, "Evine hiç gitmedim. 2 senedir onunla konuşmuyorum. Çünkü onun yaptıkları ağrıma gitti. O oraya gitti. Benimle değildi 5 aydan beri. Kim üzülmez, kim ister evladı böyle bir şey yapsın. Ben Türk halkından özür diliyorum. Ayrıca bayandan da özür dilerim. Bayan kendisi de anlatıyor. Bu arada bayan bunu da darbetmiş. Ya birine zarar verseydi, ben razı mıyım? Vicdan azabından ben de gidecektim" şeklinde konuştu.

"KRİZE GİRDİ Mİ KİMSEYİ TANIMIYOR"

Emrah Yılmaz'ın 2018 yılında annesi İpek Yılmaz'ı rehin alması hakkında konuşan Ziya Yılmaz, "Ben o zaman Bakkalköy'de bir firmada çalışıyordum. Annesinden yine para istemiş. Annesi de 'Oğlum paramız yok. Baban zaten bizden çok sana para veriyor, masraf ediyor' demiş. Tartışmışlar, annesine bir tane vurmuş herhalde. Kendisinde değil zaten krize girdi mi kimseyi tanımıyor. Sonra annesi beni aradı, 'Beni darbetti" dedi. Ben de 'Sen hiç uğraşma ben polisi göndereyim polis alsın' dedim. Polis geldi, bu kapıyı açmıyor. Polisler ikna ediyor, 1-2 saat sonra kapıyı açıyor. Şikayetçi olduk. Kişiyi hürriyetinden mahrum etmekten 3 yıl hapis cezası aldı. 3 yılın da 1 yılını yattı affa uğradı çıktı" dedi.

"ANNESİ YERİNDEN KALKAMIYOR"

Konuşmasına devam eden Yılmaz, "Annesi şu anda kas hastası, yaklaşık 10-12 senedir. Onu yerden ben kaldırıyorum. Evin her şeyi benden sorulur. Bakıcısı da benim. Kadıncağız 12 senedir yerden kalkamıyor. Kalktığı zaman ayakta 5 dakikadan fazla duramıyor düşüyor" ifadelerini kullandı.

Metrodaki bıçaklı saldırganın babası isyan etti: Ya birine zarar verseydi?
Metrodaki bıçaklı saldırganın babası isyan etti: Ya birine zarar verseydi?

Cumhuriyet Başsavcılığı, Kadıköy, Polis, Emrah, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Metrodaki bıçaklı saldırganın babası isyan etti: Ya birine zarar verseydi? - Son Dakika


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