METRODAKİ BIÇAKLI SALDIRGANIN TUTUKLULUK HALİ DEVAM ETTİ - Son Dakika

KADIKÖY-Tavşantepe metrosunda geçen kasım ayında kadınlara elinde bıçaklarla tehditler savurduğu gerekçesiyle hakkında 18 yıl 3 aya kadar hapis istemiyle dava açılan Emrah Yılmaz, olayın en başından değerlendirilmesi gerektiğini öne sürdü. Mahkeme suçun vasıf ve mahiyeti ile beklenen raporların mahkemeye ulaşmadığını dikkate alarak sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Anadolu 27. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Emrah Yılmaz, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi'yle bağlandı. Müştekilerin katılmadığı duruşmada taraf avukatları hazır bulundu. Hakim Yasemin Doğu Demirtaş, Ceza Muhakemesi Kanunu'nda yer alan 'duruşmaların aleniliği' ilkesine uymayarak duruşmaya basın mensuplarını almadı. Hakim Demirtaş, basın mensuplarının alınmamasıyla ilgili koronavirüs vakalarında artış yaşandığını iddia etti. Hakim Demirtaş, İBB'nin metro içindeki görüntüleri CD'ye aktarılarak mahkemeye gönderdiğini, Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nce ise sanığın tetkiklerinin yapıldığının bildirildiğini söyledi.

'OLAYIN EN BAŞINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ GEREKMEKTEDİR'

Söz verilen sanık Emrah Yılmaz, olayın görüntüsünün ilk kısımlarının önemli olduğunu öne sürerek "Olayın en başından değerlendirilmesi gerekmektedir. Varsa metro içi görüntülerin incelenmesini talep ediyorum" dedi. Sanık avukatı Emrah Yılmaz'ın uzun süredir tutuklu bulunduğunu belirterek "Tutuklama tedbiri infaza dönüşmüştür. Cezaların infazı için müvekkilimin tutuklu kalması hukuka aykırıdır. Bu nedenle öncelikle tahliyesine karar verilmesini talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

SALIVERİLMESİ HALİNDE YİNE SUÇ İŞLEMEYECEĞİ BELİRSİZDİRMüşteki avukatı, müvekkillerinin sanığa yönelik kışkırtıcı bir hakareti olmadığını öne sürdü. Sanığın sadece tehdit suçundan değil, hakaret suçundan da ceza alması gerektiğini ifade eden müşteki avukatı şöyle devam etti: "Sanık olay yerinden kaçmıştır. Kaçma şüphesi halen vardır. Sanığın duruşmadaki hal ve hareketlerinde sanığın halen yaptığının doğru olduğunu savunduğu görülmektedir. Suç işleme iradesi halen mevcuttur. Salıverilmesi halinde yine suç işlemeyeceği belirsizdir" Müşteki avukatı sanığın tutukluluk halinin devam etmesini talep etti.Mahkemede İBB'den gelen güvenlik kamerası görüntüleri izlendi. Sanık avukatı müvekkilinin olay yerinden kaçmadığını, ineceği durakta indiğini kaydetti.

TUTUKLULUK HALİ DEVAM ETTİAra kararını açıklayan mahkeme, ayrıntılı ve net bir şekilde çözümü için İBB'den gelen CD'nin Ulusal Kriminal Büro'ya gönderilmesine karar verdi. Sanığın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyetini dikkate alan mahkeme, Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nden raporun gelmediğini ve CD kayıtlarının çözümünün yapılmadığını dikkate alarak sanık Emrah Yılmaz'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

İDDİANAMEDENAnadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Kadıköy-Tavşantepe metrosunda 24 Kasım 2021 tarihinde sanık Emrah Yılmaz'ın Sedanur Damgacı ve Nilgün Mihdiye Damgacı'ya bıçak çekerek ağır küfürler ettiği belirtiliyor.İddianamede sanık Emrah Yılmaz'ın "Silahla kasten yaralamaya teşebbüs", "Kasten yaralama", "Hakaret", "Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla silahla tehdit" ve "Zincirleme şekilde silahla tehdit" suçlarından toplamda 6 yıl 7 aydan 18 yıl 3 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor.

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