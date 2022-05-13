METRODAKİ BIÇAKLI SALDIRGANIN TUTUKLULUK HALİ DEVAM ETTİ - Son Dakika

KADIKÖY-Tavşentepe metrosunda geçtiğimiz kasım ayında kadınlara elinde bıçaklarla tehditler savurduğu gerekçesiyle hakkında 18 yıl 3 aya kadar hapis istemiyle dava açılan Emrah Yılmaz, sadece aleyhine olan delillerin toplandığını iddia etti. Mahkeme, sanığın akli sağlığı yönünden Adli Tıp Kurumu'ndan rapor gelmediğini dikkate alarak sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Anadolu 27. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Emrah Yılmaz, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) bağlandı. Duruşmada taraf avukatları hazır bulundu. Hakim, Adli Tıp Kurumu'ndan sanığın muayenesine ilişkin raporun tamamlandığına fakat rapor hazırlanmadığına ilişkin cevap yazısı geldiğini söyledi.

'SADECE ALEYHİME OLAN DELİLLER TOPLANDI'Sanık Emrah Yılmaz, önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirterek "Soruşturma aşamasında metrodaki görüntülerim zamanında çözümlenmedi, sadece aleyhime olan deliller toplandı. Daha önceki savunmalarımda belirttiğim üzere olaya tek taraflı bakılmıştır. Ek olarak metrodaki görüntüler çözümlenseydi benim suçsuz olacağım ortaya çıkacaktır. Bir önceki dinlenen mağdur Azize K. doğruları söylememiştir. Olay yerinde birçok insan vardır, sadece tek bir kişi dinlenmiştir. O da benim aleyhime olan şeyleri söylemiştir" şeklinde konuştu. Sanık avukatı, Emrah Yılmaz'ın daha önce anti kişilik bozukluğu tanısı ile tedavi gördüğünü öne sürerek, sanığın sağlıklı bir şekilde karar alamayacağını iddia etti. Sanık avukatı Yılmaz'ın tahliyesini talep etti. Şikayetçi avukatları ise delillerin toplanmadığını vurgulayarak sanığın tutukluluk halinin devam etmesini istedi. Savcı, Adli Tıp Kurumu'ndan sanığın akıl sağlığı yönünden rapor gelmemesini gerekçe göstererek sanığın tutukluluk halinin devam etmesini talep etti.

TUTUKLULUK HALİ DEVAM ETTİ Ara kararını açıklayan mahkeme, Adli Tıp Kurumu'ndan rapor gelmediğini ve olay anına ilişkin CD çözümleme tutanağının hazırlanmadığını da dikkate alarak sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma ertelendi.

İDDİANAMEDENAnadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Kadıköy-Tavşantepe metrosunda 24 Kasım 2021 tarihinde sanık Emrah Yılmaz'ın Sedanur Damgacı ve Nilgün Mihdiye Damgacı'ya bıçak çekerek ağır küfürler ettiği belirtiliyor.İddianamede sanık Emrah Yılmaz'ın "Silahla kasten yaralamaya teşebbüs", "Kasten yaralama", "Hakaret", "Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla silahla tehdit" ve "Zincirleme şekilde silahla tehdit" suçlarından toplamda 6 yıl 7 aydan 18 yıl 3 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor.