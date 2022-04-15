Metrodaki bıçaklı saldırganın tutukluluk halinin devamına hükmedildi - Son Dakika
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Metrodaki bıçaklı saldırganın tutukluluk halinin devamına hükmedildi

15.04.2022 13:35

Metrodaki bıçaklı saldırganın tutukluluk halinin devamına hükmedildi Kadıköy metrosunda tartıştığı kadın ile annesine bıçak çekerek tehdit ve hakaretler savurduğu gerekçesiyle Emrah Yılmaz'ın 18 yıla kadar hapis talebiyle yargılanmasına devam edildi.

Metrodaki bıçaklı saldırganın tutukluluk halinin devamına hükmedildi

İSTANBUL - Kadıköy metrosunda tartıştığı kadın ile annesine bıçak çekerek tehdit ve hakaretler savurduğu gerekçesiyle Emrah Yılmaz'ın 18 yıla kadar hapis talebiyle yargılanmasına devam edildi. Sanık avukatı, "Müvekkilim uzun süredir tutukludur. Tutuklama tedbiri infaza dönüşmüştür" diyerek müvekkilinin tahliyesini istedi. Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kadıköy-Tavşantepe seferi yapan metroda 24 Kasım 2021 tarihinde tartıştığı Senanur Damgacı ve annesi Nilgün Mihdiye Damgacı'ya bıçak çekerek, tehdit ve hakaretler savurduğu gerekçesiyle 5 ayrı suçtan 18 yıl 3 aya kadar hapsi istenen Emrah Yılmaz'ın yargılanmasına devam edildi. Anadolu 27. Asliye Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, sanık Emrah Yılmaz tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile bağlanırken, müştekiler ve taraf avukatları salonda hazır bulundu. Duruşmada söz alan sanık Yılmaz, "Olayın en başından beri değerlendirilmesi gerekmektedir. Varsa metro içi görüntülerin incelenmesini talep ediyorum" dedi.

"Tutuklama tedbiri infaza dönüşmüştür"

Sanık avukatı Bülent Dalğa, "Dosyaya sunulan görüntüler olayın başlangıcından itibaren değildir. Olayın gelişme aşamasındaki görüntülerdir. Olay sonrasındaki müvekkilime yapılan haksız eyleme karşı gerçekleşen olayları gösteren kamera kayıtlarıdır. Olayın başlangıcına ilişkin görüntülerin incelenmesini istiyoruz. Müvekkilim uzun süredir tutukludur. Tutuklama tedbiri infaza dönüşmüştür. Cezaların infazı için müvekkilimin tutuklu kalması hukuka aykırıdır" diyerek müvekkilinin tahliyesini istedi.

"Yaptığının halen doğru olduğunu savunuyor"

Müşteki avukatı Birsen Baş Topaloğlu ise, "Görüntülerde sanığın savunmasını gösteren bir delil olmadığını gördük. Müvekkillerim kendisine yönelik kışkırtıcı veya kendisini haksız konuma sokacak bir eylemleri olmadığını görüyoruz. Sanık olay yerinden kaçmıştır, kaçma şüphesi halen vardır. Sanığın duruşmadaki hal ve hareketlerinde sanığın halen yaptığının doğru olduğunu savunduğu görülmektedir. Suç işleme iradesi halen mevcuttur. Salıverilmesi halinde yine suç işlemeyeceği belirsizdir" diyerek sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

"Küfür etmem yanlıştı"

Bunun üzerine söz alan sanık Emrah Yılmaz, "Olay anlattığım gibi olmuştur. Kimseyle anlaşmazlığım yoktur. Olay anında müştekinin rahatsızlığının ciddiyetinin farkına varamamış olabilirim. Sadece uyardığım kişiyle aramızda sözlü tartışma başladı. Kamera görüntülerindeki ettiğim küfürler tabi ki yanlıştır. Bunlara bir diyeceğim yoktur ancak olayın başından itibaren değerlendirilmesini talep ediyorum" dedi.

Tutukluluğu devam edecek

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Emrah Yılmaz'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne müzekkere yazılarak sanığın akıl sağlığına ilişkin raporun düzenlenip düzenlenmediğinin sorulmasına hükmeden mahkeme, rapor düzenlenmediyse, sanığın 25 Kasım 2021 tarihinden beri tutuklu kaldığı, mahkeme dosyasında sadece raporun beklenildiği ve bu nedenle ivedi surette rapor düzenlenerek mahkemeye gönderilmesinin istenilmesine karar verdi. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Emrah Yılmaz'ın müştekilere karşı, "silahla kasten yaralamaya teşebbüs", "silahla kasten yaralama", "hakaret", "zincirleme şekilde silahla tehdit", "halk arasında korku ve panik oluşturmak amacıyla silahla tehdit" suçlarından toplamda 6 yıl 7 aydan 18 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Metrodaki bıçaklı saldırganın tutukluluk halinin devamına hükmedildi
Metrodaki bıçaklı saldırganın tutukluluk halinin devamına hükmedildi
Metrodaki bıçaklı saldırganın tutukluluk halinin devamına hükmedildi

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Öğretmenler Günü, Bilişim, Mahkeme, Kadıköy, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Metrodaki bıçaklı saldırganın tutukluluk halinin devamına hükmedildi - Son Dakika


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