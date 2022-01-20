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Metrodaki bıçaklı saldırıya ilişkin hazırlanan iddianame kabul edildi - Son Dakika

Metrodaki bıçaklı saldırıya ilişkin hazırlanan iddianame kabul edildi

20.01.2022 16:27

Metrodaki bıçaklı saldırıya ilişkin hazırlanan iddianame kabul edildiİSTANBUL Kadıköy metrosunda tartıştığı kadın ile annesine bıçak çekerek tehdit ve hakaretler savuran Emrah Yılmaz hakkında 18 yıl 3 aya kadar hapis talebiyle düzenlenen iddianame, gönderildiği mahkemece kabul edildi.

Metrodaki bıçaklı saldırıya ilişkin hazırlanan iddianame kabul edildi

İSTANBUL Kadıköy metrosunda tartıştığı kadın ile annesine bıçak çekerek tehdit ve hakaretler savuran Emrah Yılmaz hakkında 18 yıl 3 aya kadar hapis talebiyle düzenlenen iddianame, gönderildiği mahkemece kabul edildi. Şüpheli, 18 Şubat'ta hakim karşısına çıkacak.

Kadıköy-Tavşantepe seferi yapan metroda 24 Kasım 2021 tarihinde tartıştığı Senanur Damgacı ve annesi Nilgün Mihdiye Damgacı'ya bıçak çekerek, tehdit ve hakaretler savurduğu gerekçesiyle çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Emrah Yılmazhakkında yürütülen soruşturma tamamlanmıştı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Emrah Yılmaz'ın müştekilere yönelik eylemlerinden dolayı "silahla kasten yaralamaya teşebbüs", "silahla kasten yaralama", "hakaret", "zincirleme şekilde silahla tehdit", "halk arasında korku ve panik oluşturmak amacıyla silahla tehdit" suçlarından toplamda 6 yıl 7 aydan 18 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

İddianame gönderildiği Anadolu 27. Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Tensip zaptı hazırlayan mahkeme, şüpheli Emrah Yılmaz'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Davanın ilk celsesi 18 Şubat 2022 tarihinde görülecek.

Metrodaki bıçaklı saldırıya ilişkin hazırlanan iddianame kabul edildi
Metrodaki bıçaklı saldırıya ilişkin hazırlanan iddianame kabul edildi
Metrodaki bıçaklı saldırıya ilişkin hazırlanan iddianame kabul edildi

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Öğretmenler Günü, Kadıköy, Emrah, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Metrodaki bıçaklı saldırıya ilişkin hazırlanan iddianame kabul edildi - Son Dakika


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