Metrodaki bıçaklı tehdit olayında güvenlik görevlilerine başlatılan soruşturma - Son Dakika

Kadıköy-Tavşantepe metrosunda Emrah Yılmaz'ın iki kadın yolcuya bıçak çekip, tehdit ve hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklandığı olayda mağdur kadının şikayeti üzerine, özel güvenlik görevlileri hakkında başlatılan soruşturmada 3 kişinin ifadesi alındı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının, saldırıya uğrayan Senanur Damgacı'nın annesi Nilgün Mihdiye Damgacı'nın şikayeti üzerine özel güvenlik görevlileri hakkında "görevi kötüye kullanma" suçundan başlattığı soruşturma sürüyor.

Memur Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında savcılığın, olay sırasında metroda görev yapan güvenlik görevlilerinin kim olduklarının araştırılması amacıyla emniyete yazdığı müzekkere kapsamında 3 çalışanın ismi belirlendi.

Savcılığın talebi üzerine konuyla ilgili 3 kişinin ifadelerine başvuruldu.

Öte yandan, soruşturma çerçevesinde olayın meydana geldiği metro istasyonundaki tüm güvenlik kamera görüntülerinin de incelendiği öğrenildi.

Savcılığın, olay yerinde bir güvenlik açığı olup olmadığının tespiti amacıyla başlattığı soruşturma sürüyor.

Olay

Emrah Yılmaz, 24 Kasım 2021'de Kadıköy Tavşantepe hattındaki metroda tartıştığı Senanur Damgacı ve annesi Nilgün Mihdiye Damgacı'ya bıçak çekip, hakaret ve tehdit içerikli sözler söylediği gerekçesiyle gözaltına alınmış, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Emrah Yılmaz hakkında, "silahla kasten yaralamaya teşebbüs", "basit yaralama", "hakaret", "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla silahla tehdit" ve "zincirleme şekilde silahla tehdit" suçlarından toplam 18 yıl 3 aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlamıştı.

Öte yandan Başsavcılık, olayda saldırıya uğrayan Senanur Damgacı'nın annesi Nilgün Mihdiye Damgacı'nın şikayeti üzerine özel güvenlik görevlileri hakkında ayrı soruşturma açmıştı.

Memur Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında savcılık, olay sırasında metroda görev yapan güvenlik görevlilerinin belirlenmesi amacıyla emniyete ayrıntılı müzekkere yazmış, ayrıca özel güvenlik görevlilerinin olayda sorumluluklarının bulunup bulunmadığı yönünde araştırma yapılmasını istemişti.