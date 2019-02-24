Son Dakika Haberleri: Metrodaki Orantısız Güce, Kral Bahçesi'nde Protesto

Metrodaki Orantısız Güce, Kral Bahçesi'nde Protesto

1 saat önce

İSVEÇ'in başkenti Stockholm'de Hötorget Metro İstasyonu'nda hamile bir siyahi kadın, 5 yaşındaki kızının gözleri önünde bilet kontrolü esnasında metro görevlileri tarafından sürüklenerek dışarı çıkarılmıştı.

Metrodaki Orantısız Güce, Kral Bahçesi'nde Protesto, System.String[]
İSVEÇ'in başkenti Stockholm'de Hötorget Metro İstasyonu'nda hamile bir siyahi kadın, 5 yaşındaki kızının gözleri önünde bilet kontrolü esnasında metro görevlileri tarafından sürüklenerek dışarı çıkarılmıştı. Hamile kadına uygulanan orantısız güç ülkede tepki ile karşılanmıştı. İsveç'teki Afrikalılar Kültür Organizasyonu, bu gibi olayların tekrar yaşanmaması için Stockholm'ün merkezi sayılan Kungstragarden (Kral Bahçesi) parkında protesto gösterisi düzenledi. Yaklaşık bin kişinin katıldığı gösteri olaysız bitti.

Organizasyon komitesinden yapılan açıklamada, "Biz bu protesto gösterisini siyahi insanlara beyaz insanlar gibi davranılması, siyahi olduğu için ayrımcılık yapılmaması için yapıyoruz" dedi. Göstericiler, güvenlik görevlilerine ve polislere "Artık Yeter" pankartlarıyla seslenerek protesto etti. İsveç Yeşiller ve Çevre Partisi Somali asıllı milletvekili Ali Elmi de protestoculara destek verenler arasındaydı. Polis arabaları ise protesto gösterisinin yapıldığı yerden epey uzakta bekledi.




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Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 12:00 

Stockholm, İsveç, Güncel
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