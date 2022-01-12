METRODAKİ SALDIRGANA 18 YIL 3 AYA KADAR HAPİS İSTEMİYLE İDDİANAME - Son Dakika

Saldırganın şikayetine ise takipsizlik kararı.

Halil Sadri YILMAZ İSTANBUL, (DHA) ? KADIKÖY-Tavşantepe metrosunda geçtiğimiz kasım ayında kadınlara elinde bıçakla tehditler savuran saldırgan Emrah Yılmaz (32) hakkında 5 ayrı suçtan 18 yıl 3 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. İfadesinde Beni dövdüler diyen şüpheli Emrah Yılmaz'ın iddiaları üzerine başlatılan soruşturmaya ise görüntü inceleme tutanağında böyle bir verinin olmadığı ve Yılmaz hakkında düzenlenen adli muayene raporunda da darp,cebir izine rastlanmadığı gerekçesiyle takipsizlik kararı verildi.

Kadıköy-Tavşantepe metrosunda geçtiğimiz kasım ayında kadınlara elinde bıçakla tehditler savurduğu gerekçesiyle tutuklanan Emrah Yılmaz hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede şüpheli Emrah Yılmaz'ın 24 Kasım 2021 tarihinde Ataşehir'e gitmek amacıyla Huzerevi durağından Kadıköy-Tavşantepe metrosuna bindiği anlatıldı. Metroya bindiği sırada üzerinde bıçak bulunduğu belirtilen Yılmaz'ın maskesini takmayan mağdur A.K.?yi uyardığı ve A.K.?nin de Cildimde rahatsızlık var, maskeyi takamıyorum demesi üzerine şüpheli Emrah Yılmaz'ın mağdur A.K.?ye hakaret ettiği ifade edildi.

Bunun üzerine müştekiler Senanur Damgacı ve Nilgün Mihdiye Damgacı'nın olaya müdahil olarak şüpheliyi düzgün konuşması yönünde uyardığı kaydedilen iddianamede, şüphelinin müşteki Senanur Damgacı'ya ağır hakaret ederek üzerine yürüdüğü belirtildi. Diğer müşteki olan anne Nilgün Mihdiye Damgacı'nın araya girdiği, şüphelinin anne Damgacı'yı iterek yere düşürdüğü kaydedilen iddianamede, Nilgün Mihdiye Damgacı'nın basit tıbbi müdahaleyle giderilebilir şekilde yaralandığı ifade edildi.

ELİNDE BULUNAN BIÇAĞI TRENDE BULUNAN KİŞİLERE RASTGELE SAVURMAYA BAŞLADI

Sonrasında şüpheli Yılmaz'ın üzerinde bulunan bıçağı çıkararak mağdur ve müştekilere hitaben ağır küfürler ettiği anlatılan iddianamede, şüphelinin hakaret ve tehdit içerikli söylemlerde bulunmaya devam ettiği ve elinde bulunan bıçağı hem mağdura hem müştekilere hem de trenin içerisinde bulunan diğer kişilere karşı rastgele savurmaya başladığı anlatıldı.

İŞLEDİĞİ SUÇLAR UZLAŞTIRMAYA TABİİ DEĞİL

Şüphelinin Hepinizi doğrarım şeklindeki söylemleriyle yolcu dolu vagon ve platformdaki kişilere karşı rastgele bıçağını savurması eyleminin halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit suçuna vücut verdiği öne sürülen iddianamede, şüphelinin bu esnada elindeki bıçağı Senanur Damgacı'nın yüzüne doğru savurarak müştekiyi silahla yaralamaya teşebbüs ettiği vurgulandı.

Bu durumun CD inceleme tutanağında da açıkça görüldüğü ifade edilen iddianamede, şüphelinin mağdur ve müştekilere karşı gerçekleştirdiği suçların şikayet ve uzlaştırmaya tabii olmadığı hatırlatıldı.

18 YIL 3 AYA KADAR HAPSİ İSTENDİ

İddianamede tutuklu şüpheli Emrah Yılmaz'ın Silahla kasten yaralamaya teşebbüs, Kasten yaralama, Hakaret, Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla silahla tehdit ve Zincirleme şekilde silahla tehdit suçlarından toplamda 6 yıl 7 aydan 18 yıl 3 aya kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılması istendi. Hazırlanan iddianamede kabul edilirse tutuklu şüpheli Yılmaz, önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

EMRAH YILMAZ'IN ŞİKAYETİNE TAKİPSİZLİK

Savcılıktaki ifadesinde müştekilerin kendisine hakaret ettiğini ve müştekilerce darbedildiğini iddia eden şüpheli Emrah Yılmaz'ın ifadesine ilişkin başlatılan soruşturma da tamamlandı. Savcılık, müşteki-şüpheli Emrah Yılmaz'ın şikayetine ilişkin takipsizlik kararı verdi.

Takipsizlik kararında trenin içindeki ve dışındaki tüm kamera kayıtlarının incelenmesinde Emrah Yılmaz'a saldırı iddiasına ilişkin bir verinin görüntü inceleme tutanağında bulunmadığı vurgulandı. Ayrıca şüpheli Emrah Yılmaz hakkında düzenlenen adli muayene raporunda da darp, cebir izine rastlanmadığı hatırlatıldı. Savcılık bu nedenlerle Hakaret ve 'Basit yaralamaö suçundan kovuşturma yapılmasına yer olmadığına dair karar verdi.