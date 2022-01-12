Üye Girişi
METRODAKİ SALDIRGANA 18 YIL 3 AYA KADAR HAPİS İSTEMİYLE İDDİANAME - Son Dakika

METRODAKİ SALDIRGANA 18 YIL 3 AYA KADAR HAPİS İSTEMİYLE İDDİANAME

12.01.2022 14:58

Saldırganın şikayetine ise takipsizlik kararı.Halil Sadri YILMAZ İSTANBUL, (DHA) ? KADIKÖY-Tavşantepe metrosunda geçtiğimiz kasım ayında kadınlara elinde bıçakla tehditler savuran saldırgan Emrah Yılmaz (32) hakkında 5 ayrı suçtan 18 yıl 3 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

Saldırganın şikayetine ise takipsizlik kararı.

Halil Sadri YILMAZ İSTANBUL, (DHA) ? KADIKÖY-Tavşantepe metrosunda geçtiğimiz kasım ayında kadınlara elinde bıçakla tehditler savuran saldırgan Emrah Yılmaz (32) hakkında 5 ayrı suçtan 18 yıl 3 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. İfadesinde Beni dövdüler diyen şüpheli Emrah Yılmaz'ın iddiaları üzerine başlatılan soruşturmaya ise görüntü inceleme tutanağında böyle bir verinin olmadığı ve Yılmaz hakkında düzenlenen adli muayene raporunda da darp,cebir izine rastlanmadığı gerekçesiyle takipsizlik kararı verildi.

Kadıköy-Tavşantepe metrosunda geçtiğimiz kasım ayında kadınlara elinde bıçakla tehditler savurduğu gerekçesiyle tutuklanan Emrah Yılmaz hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede şüpheli Emrah Yılmaz'ın 24 Kasım 2021 tarihinde Ataşehir'e gitmek amacıyla Huzerevi durağından Kadıköy-Tavşantepe metrosuna bindiği anlatıldı. Metroya bindiği sırada üzerinde bıçak bulunduğu belirtilen Yılmaz'ın maskesini takmayan mağdur A.K.?yi uyardığı ve A.K.?nin de Cildimde rahatsızlık var, maskeyi takamıyorum demesi üzerine şüpheli Emrah Yılmaz'ın mağdur A.K.?ye hakaret ettiği ifade edildi.

Bunun üzerine müştekiler Senanur Damgacı ve Nilgün Mihdiye Damgacı'nın olaya müdahil olarak şüpheliyi düzgün konuşması yönünde uyardığı kaydedilen iddianamede, şüphelinin müşteki Senanur Damgacı'ya ağır hakaret ederek üzerine yürüdüğü belirtildi. Diğer müşteki olan anne Nilgün Mihdiye Damgacı'nın araya girdiği, şüphelinin anne Damgacı'yı iterek yere düşürdüğü kaydedilen iddianamede, Nilgün Mihdiye Damgacı'nın basit tıbbi müdahaleyle giderilebilir şekilde yaralandığı ifade edildi.

ELİNDE BULUNAN BIÇAĞI TRENDE BULUNAN KİŞİLERE RASTGELE SAVURMAYA BAŞLADI

Sonrasında şüpheli Yılmaz'ın üzerinde bulunan bıçağı çıkararak mağdur ve müştekilere hitaben ağır küfürler ettiği anlatılan iddianamede, şüphelinin hakaret ve tehdit içerikli söylemlerde bulunmaya devam ettiği ve elinde bulunan bıçağı hem mağdura hem müştekilere hem de trenin içerisinde bulunan diğer kişilere karşı rastgele savurmaya başladığı anlatıldı.

İŞLEDİĞİ SUÇLAR UZLAŞTIRMAYA TABİİ DEĞİL

Şüphelinin Hepinizi doğrarım şeklindeki söylemleriyle yolcu dolu vagon ve platformdaki kişilere karşı rastgele bıçağını savurması eyleminin halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit suçuna vücut verdiği öne sürülen iddianamede, şüphelinin bu esnada elindeki bıçağı Senanur Damgacı'nın yüzüne doğru savurarak müştekiyi silahla yaralamaya teşebbüs ettiği vurgulandı.

Bu durumun CD inceleme tutanağında da açıkça görüldüğü ifade edilen iddianamede, şüphelinin mağdur ve müştekilere karşı gerçekleştirdiği suçların şikayet ve uzlaştırmaya tabii olmadığı hatırlatıldı.

18 YIL 3 AYA KADAR HAPSİ İSTENDİ

İddianamede tutuklu şüpheli Emrah Yılmaz'ın Silahla kasten yaralamaya teşebbüs, Kasten yaralama, Hakaret, Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla silahla tehdit ve Zincirleme şekilde silahla tehdit suçlarından toplamda 6 yıl 7 aydan 18 yıl 3 aya kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılması istendi. Hazırlanan iddianamede kabul edilirse tutuklu şüpheli Yılmaz, önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

EMRAH YILMAZ'IN ŞİKAYETİNE TAKİPSİZLİK

Savcılıktaki ifadesinde müştekilerin kendisine hakaret ettiğini ve müştekilerce darbedildiğini iddia eden şüpheli Emrah Yılmaz'ın ifadesine ilişkin başlatılan soruşturma da tamamlandı. Savcılık, müşteki-şüpheli Emrah Yılmaz'ın şikayetine ilişkin takipsizlik kararı verdi.

Takipsizlik kararında trenin içindeki ve dışındaki tüm kamera kayıtlarının incelenmesinde Emrah Yılmaz'a saldırı iddiasına ilişkin bir verinin görüntü inceleme tutanağında bulunmadığı vurgulandı. Ayrıca şüpheli Emrah Yılmaz hakkında düzenlenen adli muayene raporunda da darp, cebir izine rastlanmadığı hatırlatıldı. Savcılık bu nedenlerle Hakaret ve 'Basit yaralamaö suçundan kovuşturma yapılmasına yer olmadığına dair karar verdi.

METRODAKİ SALDIRGANA 18 YIL 3 AYA KADAR HAPİS İSTEMİYLE İDDİANAME
METRODAKİ SALDIRGANA 18 YIL 3 AYA KADAR HAPİS İSTEMİYLE İDDİANAME
METRODAKİ SALDIRGANA 18 YIL 3 AYA KADAR HAPİS İSTEMİYLE İDDİANAME

YORUMLAR
500

Emrah, Kasım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel METRODAKİ SALDIRGANA 18 YIL 3 AYA KADAR HAPİS İSTEMİYLE İDDİANAME - Son Dakika


K9 köpeği, çıplak hırsızın cinsel organına doğru saldırdı K9 köpeği, çıplak hırsızın cinsel organına doğru saldırdı         
16:52
Son dakika: ABD'de enflasyon son 40 yılın en yüksek seviyesine ulaştı Son dakika: ABD'de enflasyon son 40 yılın en yüksek seviyesine ulaştı         
16:41
Düğün günü müstakbel kocasıyla ilgili öğrendiği gerçeğe çok üzüldü ama yine de vazgeçmedi Düğün günü müstakbel kocasıyla ilgili öğrendiği gerçeğe çok üzüldü ama yine de vazgeçmedi         
15:44
Başkan'la el sıkıştı, hemen eşofmanları giydi! Galatasaray'ın yeni hocası ayağının tozuyla işbaşı yaptı Başkan'la el sıkıştı, hemen eşofmanları giydi! Galatasaray'ın yeni hocası ayağının tozuyla işbaşı yaptı         
14:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dolar ve enflasyon mesajı: Temmuz ayında çalışanların durumunu tekrar değerlendireceğiz! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dolar ve enflasyon mesajı: Temmuz ayında çalışanların durumunu tekrar değerlendireceğiz!         
12:31
KKTC'de canlı yayına davetsiz misafir! Sunucunun oğlu annesinin yanına gelince renkli görüntüler ortaya çıktı KKTC'de canlı yayına davetsiz misafir! Sunucunun oğlu annesinin yanına gelince renkli görüntüler ortaya çıktı         
11:16
Memurlardan 2022'de yapılacak yemek kesintileri belirlendi Memurlardan 2022'de yapılacak yemek kesintileri belirlendi         
10:14
İnsanı perişan edip, evden çıkamaz hale getiriyor! Omicron'un yeni belirtisi: Kötü ishal İnsanı perişan edip, evden çıkamaz hale getiriyor! Omicron'un yeni belirtisi: Kötü ishal         
10:00
Vaka sayıları 75 bine dayandı! Bilim Kurulu bugün toplanıyor, masada yeni tedbirler var Vaka sayıları 75 bine dayandı! Bilim Kurulu bugün toplanıyor, masada yeni tedbirler var         
09:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan, teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li Güzel için talimatı verdi: Bu işi bir an önce bitirin Cumhurbaşkanı Erdoğan, teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li Güzel için talimatı verdi: Bu işi bir an önce bitirin         
09:04
Konyaspor'dan Ahmet Çalık'ın ölümü sonrası anlamlı hareket! 6 numaralı formasını emekli ettiler Konyaspor'dan Ahmet Çalık'ın ölümü sonrası anlamlı hareket! 6 numaralı formasını emekli ettiler         
08:55
Türkiye, avukat Dilara Yıldız'a ağlıyor! Katil zanlısının cinayetten önce attığı mesajlar tüyler ürpertti: Kanında duş aldıracağım sana Türkiye, avukat Dilara Yıldız'a ağlıyor! Katil zanlısının cinayetten önce attığı mesajlar tüyler ürpertti: Kanında duş aldıracağım sana         
08:27
İstanbul'a gelen Galatasaray'ın yeni hocası Domenec Torrent hızlı başladı! İstanbul'a gelen Galatasaray'ın yeni hocası Domenec Torrent hızlı başladı!         
07:48
Son Dakika: Türk Metal Sendikası ile MESS arasında anlaşma sağlandı! İşçi maaşlarına yüzde 27.44 zam yapıldı Son Dakika: Türk Metal Sendikası ile MESS arasında anlaşma sağlandı! İşçi maaşlarına yüzde 27.44 zam yapıldı         
07:46
Öğrencisine "Neden başörtüsü takıyorsun?" diyen Prof. Dr. Metin Kazancı'nın Ankara Üniversitesi'ndeki görevine son verildi Öğrencisine "Neden başörtüsü takıyorsun?" diyen Prof. Dr. Metin Kazancı'nın Ankara Üniversitesi'ndeki görevine son verildi         
07:46
Türkiye Enes Kara'yı konuşurken çok konuşulacak "yurt" anketi Türkiye Enes Kara'yı konuşurken çok konuşulacak "yurt" anketi         
20:19

Son Dakika Haberleri
16:45 Cinsel içerikli film izlerken kaza yapan sürücü, 3 kişinin ölümüne sebep oldu
16:41 Son dakika: ABD'de enflasyon son 40 yılın en yüksek seviyesine ulaştı
16:23 Aynı topa 3 futbolcu vole yapmayı denerse ne olur?
16:18 Enes Kara'nın intiharına sessiz kalmakla eleştirilen Kılıçdaroğlu'ndan yeni açıklama: Oy kaygısıyla gerçekleri söylemekten çekinmem
16:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Demirtaş-Öcalan iddiası: Edirne'deki en büyük hesabı İmralı'dakine verecek!
15:57 Kapanma mağduru! Görücü usulüyle evlenmeye gittiği evde mahsur kaldı
15:53 Sonunda evleniyorlar mı? Masumlar Apartmanı'nda mutlu son fotoğrafları
15:50 Lerzan Mutlu, Demet Akalın'ı hedef aldı: Tek yaptığın insanların arasını bozmak
15:44 Düğün günü müstakbel kocasıyla ilgili öğrendiği gerçeğe çok üzüldü ama yine de vazgeçmedi
15:38 Son Dakika: Kadıköy metrosunda iki kadın yolcuyu bıçakla tehdit eden Emrah Yılmaz'ın 18 yıl hapsi istendi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2022 16:57:40. #1.11#
SON DAKİKA: METRODAKİ SALDIRGANA 18 YIL 3 AYA KADAR HAPİS İSTEMİYLE İDDİANAME - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement