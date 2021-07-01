Üye Girişi
Metrodakiler nefeslerini tutarak izledi! Raylara atlayan adam, saliselerle trenin altında kalmaktan kurtuldu - Son Dakika

Metrodakiler nefeslerini tutarak izledi! Raylara atlayan adam, saliselerle trenin altında kalmaktan kurtuldu

01.07.2021 19:50
Metrodakiler nefeslerini tutarak izledi! Raylara atlayan adam, saliselerle trenin altında kalmaktan kurtuldu, System.String[]

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Belvedere metro istasyonunda korku dolu anlar yaşandı. Sarhoş olduğu belirtilen adam, hızla gelen treninin altında kalmaktan saliselerle arayla kurtuldu. Adamın kurtulma anları ise nefes kesti.

İngiltere'nin başkenti Londra'da hem korkutan hem de adamın kurtulması nedeniyle izleyenlere büyük bir rahatlama yaşayan bir olay gerçekleşti. Belvedere tren istasyonunda Sarhoş' olduğu belirtilen bir adam, herkesin gözü önünde ve trenin gelmesine az bir süre kala kendini raylara attı. Sarhoş adam, atladığını gören başka bir yolcu tarafından kurtarıldı.

METRODAKİLER NEFESLERİNİ TUTTU

Belvedere tren istasyonunda adamın raylara atladığını gören diğer yolcular panik halde düşen kişiye koşarken başka bir yolcu kurtarmak için son bir girişimde bulundu ama neredeyse canından oluyordu. Hızla gelen yüksek hızlı trenin çarpmasından son anda kurtulan kişinin şoka girdiği görüldü. Bir yolcunun 'Aman Tanrım kaldır onu' diye bağırdığı, rayları çevreleyen istasyon platformlarında toplu bir şokun yaşandığı izlendi.

Metrodakiler nefeslerini tutarak izledi! Raylara atlayan adam, saliselerle arayla trenin altında kalmaktan kurtuldu

SON ANDA KENARA ÇEKİLDİ

Raylara atlayan adam, o sırada metroda bulunan bir başka yolcunun müdahalesiyle, duvarın dibine geçtive bu sayede trenin altında kalmaktan kurtuldu. Raylar ve duvar arasındaki küçük boşlukta hayatta kalan sarhoş adam, mucize bir kurtuluş olayının da baş aktörü oldu.

isminin verilmemesini istemeyen bir görgü tanığı, olay anına ilişkin şunları söyledi:

''Adam platformdaydı ve biraz sarhoştu ve bağırdığını duydum. Bu yüzden onu sarhoş bir halde kaydetmek için telefonumu çıkarayım dedim. Arkadaşlarımla izlemek için. Ancak bir anda raylara atladı. Kafasından neler geçiyordu bilemiyorum ama ayağa kalkmaya çalıştığını fark ettim. Ben ve birkaç kişi koştuk ama tren yaklaşıyordu.

Metrodakiler nefeslerini tutarak izledi! Raylara atlayan adam, saliselerle arayla trenin altında kalmaktan kurtuldu

"KİMSE BAKMAK İSTEMİYORDU"

Başka bir adam onu kurtarmak için elini uzattı ancak, trenin çarpma riski nedeniyle onun da kurtarılması gerekiyordu. Tren adamın üzerinden geçtikten sonra perondakilerle ''Ne göreceğimizi bilmiyorduk. Hepimiz önce kimin bakacağını tartışıyorduk. Dehşet anını kimse görmek istemiyordu. Ama ilk bakan bendim ve cenin pozisyonunda duruyordu. Hiçbir zarar görmemişti''

İstasyonun elektrikleri kesildikten sonra hiçbir şekilde yara almadan raylardan çıkarılan adam, tetkikler için hastaneye kaldırıldı. Hastaneden aktarılan bilgilere göre adamın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Metrodakiler nefeslerini tutarak izledi! Raylara atlayan adam, saliselerle trenin altında kalmaktan kurtuldu

İngiltere, Metro, Tren, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Metrodakiler nefeslerini tutarak izledi! Raylara atlayan adam, saliselerle trenin altında kalmaktan kurtuldu - Son Dakika Dünya


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 1 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 42 kişi vefat etti, 5 bin 288 yeni vaka tespit edildi 19:29 Son Dakika: Türkiye'de 1 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 42 kişi vefat etti, 5 bin 288 yeni vaka tespit edildi Arsenal, Mesut Özil'le bağları resmen kopardı! Dünyaca ünlü yıldızın kulüpten hiç alacağı kalmadı 19:11 Arsenal, Mesut Özil'le bağları resmen kopardı! Dünyaca ünlü yıldızın kulüpten hiç alacağı kalmadı Elmalı davasında sanık anne, babaanneyi suçladı: İfadeler ve çizimler ezberletilmiş 18:50 Elmalı davasında sanık anne, babaanneyi suçladı: İfadeler ve çizimler ezberletilmiş
Eşini öldüren genç kadın mahkemede konuştu: Beni para karşılığında cinsel ilişkiye zorluyordu 18:10 Eşini öldüren genç kadın mahkemede konuştu: Beni para karşılığında cinsel ilişkiye zorluyordu Son Dakika: Araç sahiplerine üzücü haber! Oto gaza 39 kuruş zam geldi 17:42 Son Dakika: Araç sahiplerine üzücü haber! Oto gaza 39 kuruş zam geldi Uçurumdan düşen Elif Çakal'ın ölümünde şüpheli olan iki arkadaş olay gününü hakime anlattı 17:33 Uçurumdan düşen Elif Çakal'ın ölümünde şüpheli olan iki arkadaş olay gününü hakime anlattı
Mehmet Ceyhan'ın 3. doz çıkışı Bakan Koca'yı kızdıracak: Hiçbir bilimsel açıklaması yok 16:31 Mehmet Ceyhan'ın 3. doz çıkışı Bakan Koca'yı kızdıracak: Hiçbir bilimsel açıklaması yok Instagram zenginleri listesine damga vuran Cristiano Ronaldo'nun tek paylaşımdan aldığı para dudak uçuklattı 15:42 Instagram zenginleri listesine damga vuran Cristiano Ronaldo'nun tek paylaşımdan aldığı para dudak uçuklattı

Son Dakika Haberleri
18:55 Adana'da mahalle ayağa kalktı! Tartıştığı komşularına av tüfeğiyle saldırdı
18:53 Boşanmak isteyen eşinin boğazını kesti! Cani koca eşine cezaevinden aşk mektupları gönderdi
18:50 Elmalı davasında sanık anne, babaanneyi suçladı: İfadeler ve çizimler ezberletilmiş
18:46 Fenerbahçe taraftarı, Christoph Daum'u yeniden takımın başında görmek için binlerce paylaşım yaptı
18:11 Muğla'dan bisikletle Ali Koç'u görmeye geliyor! Amacı her ilde F.Bahçe adına kütüphane açılması
18:06 Altının kilogramı 496 bin 240 liraya çıktı
17:41 Son Dakika: Araç sahiplerine üzücü haber! Oto gaza 39 kuruş zam geldi
17:40 Kane'in golüne İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan olay tepki: Sonunda attın
17:34 Koronavirüs rehberi güncellendi! 1 metre olan sosyal mesafe 2 metreye çıkarıldı
17:00 G.Saray'dan ayrılan Younes Belhanda, Adana Demirspor'la 3 yıllık imza attı
Real Madrid'de Sergio Ramos'tan doğan boşluğu Milli futbolcu Çağlar Söyüncü dolduruyor Real Madrid'de Sergio Ramos'tan doğan boşluğu Milli futbolcu Çağlar Söyüncü dolduruyor         
19:35
3. doz aşılamaların başladığı Türkiye'de 2 doz BionTech yaptıran vatandaşlara önemli uyarı: Üçüncü doz için bekleyin 3. doz aşılamaların başladığı Türkiye'de 2 doz BionTech yaptıran vatandaşlara önemli uyarı: Üçüncü doz için bekleyin         
19:18
Şanlıurfa'da feci olay! 3 yaşındaki çocuk, anneannesinin cenazesini taşıyan aracın altında kalarak öldü Şanlıurfa'da feci olay! 3 yaşındaki çocuk, anneannesinin cenazesini taşıyan aracın altında kalarak öldü         
18:56
Dev satış için imzalar atıldı! Dardanel, Yunan rakibini satın aldı Dev satış için imzalar atıldı! Dardanel, Yunan rakibini satın aldı         
18:31
Ayrılma aşamasında olduğu eşiyle aynı evde bulunan kişiyi silahla yaraladı! Emniyetteki ilk sözleri: Namus için yaptım Ayrılma aşamasında olduğu eşiyle aynı evde bulunan kişiyi silahla yaraladı! Emniyetteki ilk sözleri: Namus için yaptım         
17:45
Koronavirüs rehberi güncellendi! 1 metre olan sosyal mesafe 2 metreye çıkarıldı Koronavirüs rehberi güncellendi! 1 metre olan sosyal mesafe 2 metreye çıkarıldı         
17:34
Tosuncuk'un avukatları mağdurları kızdıracak! Adli makamlardan tutuklanmama garantisi isteyecekler Tosuncuk'un avukatları mağdurları kızdıracak! Adli makamlardan tutuklanmama garantisi isteyecekler         
16:32
Kimliği belirsiz kadın kilime sarılı bir şekilde uyurken bulundu Kimliği belirsiz kadın kilime sarılı bir şekilde uyurken bulundu         
16:12
Kanal İstanbul gümüş hatıra parası 300 TL'den satışta Kanal İstanbul gümüş hatıra parası 300 TL'den satışta         
15:34
Milli futbolcu Cengiz Ünder, 10 milyon euro bonservis bedeliyle Marsilya'ya transfer oldu Milli futbolcu Cengiz Ünder, 10 milyon euro bonservis bedeliyle Marsilya'ya transfer oldu         
15:00
Keşif sırasında Melek İpek ile jandarma arasında geçen diyalogun görüntüleri ortaya çıktı Keşif sırasında Melek İpek ile jandarma arasında geçen diyalogun görüntüleri ortaya çıktı         
14:52
Numan Kurtulmuş: AK Parti'nin en yakın siyasi rakibiyle farkı 15 puandan fazla Numan Kurtulmuş: AK Parti'nin en yakın siyasi rakibiyle farkı 15 puandan fazla         
13:31
Sosyal medyada yorum yağdı! Herkes Tosuncuk'un teslim olmasını aynı sebebe bağlıyor Sosyal medyada yorum yağdı! Herkes Tosuncuk'un teslim olmasını aynı sebebe bağlıyor         
13:23
Lionel Messi, 3 yaşında imza attığı Barcelona ile yollarını resmen ayırdı Lionel Messi, 3 yaşında imza attığı Barcelona ile yollarını resmen ayırdı         
11:31
Antalya'nın iklimi aynen Kahire gibi olacak! Prof. Dr. Mehmet Levent Kurnaz: 2100 yılı için sinyali verdi Antalya'nın iklimi aynen Kahire gibi olacak! Prof. Dr. Mehmet Levent Kurnaz: 2100 yılı için sinyali verdi         
11:26
Murat Övüç'ün oğlu trafikte dehşet saçtı! Küfürler yağdırıp ateş ettiği anlar saniye saniye görüntülendi Murat Övüç'ün oğlu trafikte dehşet saçtı! Küfürler yağdırıp ateş ettiği anlar saniye saniye görüntülendi         
10:50
Odanın açık penceresinden girdi! Genç kıza bıçaklı tecavüz girişimi saniye saniye kameralarda Odanın açık penceresinden girdi! Genç kıza bıçaklı tecavüz girişimi saniye saniye kameralarda         
23:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2021 20:08:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Metrodakiler nefeslerini tutarak izledi! Raylara atlayan adam, saliselerle trenin altında kalmaktan kurtuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement