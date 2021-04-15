Metrolarda son sürüm sinyalizasyon sistemi devrede - Son Dakika

Metrolarda son sürüm sinyalizasyon sistemi devrede

15.04.2021 12:06
Metrolarda son sürüm sinyalizasyon sistemi devrede, System.String[]

EGO Genel Müdürlüğü Ankara Metro İşletmesi, güvenli, konforlu ve daha hızlı bir seyahat hizmeti verebilmek amacıyla yeni sinyalizasyon sistemini güncelledi.

EGO Genel Müdürlüğü Ankara Metro İşletmesi, güvenli, konforlu ve daha hızlı bir seyahat hizmeti verebilmek amacıyla yeni sinyalizasyon sistemini güncelledi.

EGO Genel Müdürlüğü Ankara Metro İşletmesi daha güvenli, konforlu ve hızlı hizmet verebilmek amacıyla sinyalizasyon sisteminde güncelleme yaptı. Yeni sinyalizasyon sistemini V4 yazılım sisteminden V6 yazılım sistemine yükselten EGO Genel Müdürlüğü, "M1, M2, M3-OSB/Törekent-Koru Metro" hattında sürüş testlerini başarıyla tamamladı. Son sürüm sinyalizasyon sistemi sayesinde ticari hız 70 kilometre saatten 80 kilometre saate çıktı.

Yeni yazılım kullanılmaya başlandı

EGO Genel Müdür Yardımcısı Emin Güre, Kurumsal Gelişim Daire Başkanı Ayten Gök, Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanı Serdar Yeşilyurt ile Ankara Metrosu İşletme Şube Müdürü Yurtalp Erdoğdu, bu hatlarda kullanılmaya başlanan yeni yazılım sistemini, Ankara Metro İşletmesi Kontrol Merkezinde yerinde inceledi.

"Sinyalizasyon Sistemi Dönüşümü" program yazılımının devreye girmesiyle "M1, M2, M3-OSB/Törekent-Koru Metro" hattında güvenli sürüş sağlanırken, son sürüm sinyalizasyon sistemi sayesinde ticari hız 70 kilometre saatten 80 kilometre saate çıktı.

Öncelik yolcu güvenliği

İlk test sürüşlerini Aralık 2020 tarihinde başlattıklarını ve eksiklikleri tamamlandıktan sonra yeni yazılım sistemini hayata geçirdiklerini söyleyen EGO Genel Müdür Yardımcısı Emin Güre, "Sokağa çıkma yasaklarında yolcular yokken test sürüşlerimizi yaptık. 8 Şubat 2021 tarihinde V6 yazılım sistemine geçişi sağladık. Bizim için önemli olan yolcu güvenliğidir, vatandaşların emniyetli bir şekilde yolculuğunu yapabilmesidir. Bu anlamda çok hassas davrandık. Bu testlerden tamamen emin olduktan sonra bu sisteme geçtik. Bu sistemle OSB Törekent ve Koru Metro istasyonları olan M1, M2 ve M3 hatları yeni yazılım sistemine geçmiş oldu. Bu sistem en üst versiyon olarak bilinen bir sistem. Hız artışı sefer sayılarımızı daha sıkılaştıracağımız anlamına geliyor. Sürüş güvenliği ve bir miktar enerji tasarrufu da sağlıyor" ifadelerini kullandı.

"Kasamızdan herhangi bir para çıkmadı"

Yazılımla ilgili 5-6 saniyelik zaman kaybının ortadan kalktığını ve sefer sayılarının da böylelikle artacağını vurgulayan Güre, yaklaşık 1 ay içinde M4 Keçiören Metrosu'nda da yeni yazılımı devreye sokacaklarını açıklayarak, "Metro sürücülerinin geri bildirimlerine bakınca hem sürüş konforunun arttığı hem de daha rahat bir sürüş gerçekleştiği, arızaların da azaldığı görülmüştür. Keçiören M4 hattımızla ilgili de çalışmalarımız devam ediyor. 1 ay içerisinde M4 hattını da V6 sistemine geçirmeyi planlıyoruz. Özellikle dur-kalk esnasında önceden yaşanan 5-6 saniyelik duraksamaların kalmadığını görüyoruz. Bu süreçte arkadaşlarımız çok büyük gayret sarf ettiler. Büyükşehir Belediyesi olarak herhangi maliyetimiz olmadı, kasamızdan herhangi bir para çıkmadı. Bu da tasarrufa katkı yapmamızı sağladı. Tüm bu çalışmalarımızla birlikte 4 Metro hattımızda son sürüm sinyalizasyon sistemi devreye girmiş olacak" değerlendirmesinde bulundu.

Vatmanlar da sistemden memnun

Metroda 25 yıldır vatmanlık görevi yapan Mülayim Gökmen ise yazılım hakkında deneyimlerini şu sözlerle ifade etti:

"Yeni yazılım sistemi eski sistemden daha gelişmiş. İstasyonlarda duruş ve kalkışlarda daha hızlı hareket kabiliyeti sağlıyor. Yolcuların daha konforlu ve güvenli yolculuk etmesini kolaylaştıracak bir yazılım sistemi kullanmaya başladık." - ANKARA

Metrolarda son sürüm sinyalizasyon sistemi devrede
Metrolarda son sürüm sinyalizasyon sistemi devrede
Metrolarda son sürüm sinyalizasyon sistemi devrede
Metrolarda son sürüm sinyalizasyon sistemi devrede
Metrolarda son sürüm sinyalizasyon sistemi devrede
Metrolarda son sürüm sinyalizasyon sistemi devrede
Metrolarda son sürüm sinyalizasyon sistemi devrede

Serdar Yeşilyurt, Ankara, Metro, OSB, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Metrolarda son sürüm sinyalizasyon sistemi devrede - Son Dakika


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