Metronun Önüne Atladı, Ağır Yaralandı
1 saat önce
BURSA'da, Hüseyin Can G. (37), kendisini hareket halindeki metronun önüne attı.
BURSA'da, Hüseyin Can
G. (37), kendisini hareket halindeki metronun önüne attı. Araç
altında kalarak sıkışan Hüseyin Can G., ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. Olay anı, istasyon güvenlik kamerasına yansıdı.
BursaRay Organize Sanayi İstasyonu'nda akşam satlerinde Hüseyin Can G., gelen trenin önüne atladı. Araç altında kalan Hüseyin Can G., için sağlık ekibine ve polise haber verildi. Yaralı olarak çıkarılan Hüseyin Can G., Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
'ne kaldırıldı, ardından da özel bir hastaneye sevk edildi. Hüseyin Can G.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olay nedeniyle BursaRay seferlerinde bir süre aksama yaşanırken, soruşturma başlatıldı.
- Bursa
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 06:04 Kaynak: DHA
Denize Kıyısı Olmayan İlçeden Dünyaya Balık İhracatı
Tunç Soyer, Mazbatasını Alacağı Tarihi Açıkladı
Kırklareli'nde Oylar Yeniden Sayıldı, Kazanan Belli Oldu
Sınava Cebinde Tabanca Mermisi ile Gelen Genç Gözaltına Alındı