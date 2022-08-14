Metronun önüne atlayan kişi, yürekleri ağza getirdi - Son Dakika
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Metronun önüne atlayan kişi, yürekleri ağza getirdi

14.08.2022 11:53

Metronun önüne atlayan kişi, yürekleri ağza getirdi Makinistin şüphelinin hareketlerinden şüphelenmesi büyük bir faciayı önledi Bursa'da bir kişi istasyonda durmak üzere olan metronun önüne atladı.

Metronun önüne atlayan kişi, yürekleri ağza getirdi

Makinistin şüphelinin hareketlerinden şüphelenmesi büyük bir faciayı önledi

BURSA - Bursa'da bir kişi istasyonda durmak üzere olan metronun önüne atladı. Makinistin şüphelinin atlamadan önceki tavırlarından şüphelenmesi büyük bir faciayı önledi.

Olay, merkez Nilüfer ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği öğrenilemeyen kişi, metronun istasyonda duracağı esnada bir anda önüne atladı. Makinist ise şüpheli şahsın hareketlerinden şüphelenmesi sonrasında yavaşlayarak olması muhtemel bir faciayı önledi. Diğer yolcuların yürekleri ağza gelirken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Nilüfer'de yol-asfalt seferberliği Nilüfer'de yol-asfalt seferberliği Metronun önüne atlayan şahıs yürekleri ağza getirdi Metronun önüne atlayan şahıs yürekleri ağza getirdi
Kaynak: İHA

Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Metronun önüne atlayan kişi, yürekleri ağza getirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Metronun önüne atlayan kişi, yürekleri ağza getirdi - Son Dakika
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