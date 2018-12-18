Metronun Önüne Atlayarak İntihar Etti
4 saat önce
Metronun önüne atlayarak intihar ettiMetronun önüne atlayarak intihar ettiANKARA'da oturan Ömer A. (50), Kızılay-Batıkent hattında çalışan metronun önüne atlayarak yaşamına son verdi.
Metronun önüne atlayarak intihar etti
Metronun önüne atlayarak intihar etti
ANKARA'da oturan Ömer A. (50), Kızılay-Batıkent hattında çalışan metronun önüne atlayarak yaşamına son verdi.
Olay, öğle saatlerinde Atatürk Kültür Merkezi
İstasyonu'ndan meydana geldi. İddiaya göre, istasyonda tek başına bekleyen Ömer A., henüz belirlenemeyen bir nedenle Kızılay-Batıkent arasında sefer yapan metronun önüne atladı. İstasyondakilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, metronun altında kalan Ömer A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Ömer A.'nın cenazesi, polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Ankara Adli Tıp Kurumu
'na kaldırıldı. Olay nedeniyle bir süre durdurulan Batıkent yönündeki metro seferleri, daha sonra tekrar başladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 02:44 Kaynak: DHA
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