Metronun Yer Altı Otoparkındaki Göçükte Çalışmalar Sürdürülüyor (4)

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN YARDIM İSTEDİLERİzmir Büyükşehir Belediyesi'nin metro vagonları için yaptırdığı iki katlı yer altı otoparkında meydana gelen göçüğün altında kalan yüklenici firma çalışanlarından bekçi Mehmet Çiftçi'nin yakınları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulundu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin metro vagonları için yaptırdığı iki katlı yer altı otoparkında meydana gelen göçüğün altında kalan yüklenici firma çalışanlarından bekçi Mehmet Çiftçi'nin yakınları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulundu. Çalışmaların yeterli olmadığını söyleyen Çiftçi'nin kızı Gökçe Yavuz (39), "Biz burada sadece AFAD'dan arama kurtarma çalışmalarının yapıldığını öğreniyoruz. Acımız büyük. Şu anda ne durumda olduğumuzu anlatamıyoruz, kelimelerle anlatmak çok da mümkün değil. Biz devlet büyüklerimizden buraya destek vermelerini istiyoruz. Bu korkunç bir olay. Artık ihmal var mı bilemiyoruz. Tek derdimiz iki canın sağ salim kurtarılması" dedi.



'ÇALIŞMALAR YETERLİ DEĞİL'



Babalarının kurtarılabilmesi için zaman kaybının olmaması gerektiğine dikkat çeken Yavuz, "Zaman kaybına tahammülümüz kalmadı çünkü her geçen saniye aleyhimize işliyor" dedi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenen Gökçe Yavuz, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Ona çok güveniyoruz. Devlet büyüklerimizden acil destek istiyoruz. Az sonra yağmur başlayacak, bizim hiçbir şansımız kalmayacak. Şansımız varken sesimizi duyurmak istiyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden kim geldi? Kimseyi göremiyoruz. Açıklama yapan da yok. Biz burada çok mağdur durumdayız. Ailenin bütün fertleri burada iyi bir haber gelmesini bekliyor ama iyi bir haber gelmesi için çok iyi ve sistemli bir çalışma olması gerekiyor. Biz çalışmalar yapılırken sabrettik. Yok güçlendirme çalışması yapılıyor, zemin şöyle, bilmem ne… Bunlar yeterli değil."



'BURADA İKİ CAN YATIYOR'



Mehmet Çiftçi'nin diğer kızı Adalet Şen de 20 metrekarelik alandan iki canın 40 saattir çıkarılamadığını belirterek, şöyle dedi:



"Sürekli gözyaşları ile bu iş olmaz. Kadere teslim olmak diye bir şey yok. Evet kaderimizde ne varsa onu göreceğiz, yaşayacağız ama Türkiye'nin bu kadar güçsüz olduğuna inanmıyorum. Burası 20 metrekare bir alan. 40 saatte iki canın kurtarılması çok basit bir olay. İstanbul'da 10 katlı bir bina çöktü ve 3 günde insanlar kurtarıldı. Çalışma sistemi aynı şekilde dönüp dönüp duruyor. Cumhurbaşkanım, Allah rızası için sesimi duy lütfen. Burada iki can yatıyor. El atın, bize güçlü bir çalışma sistemi gönderin. Bu şekilde olmuyor. Yağmur geliyor. İki can toprağın altında, Allah rızası için el atın. Türkiye bu kadar güçsüz değil. Gözyaşlarımla burada beklemek istemiyorum. Lütfen sesimizi duyun. Bu çalışma sistemi ile bunun altından çıkamayacağız. Cumhurbaşkanım size güveniyorum."



Göçük altındaki bekçiler Mehmet Çiftçi ve Mehmet Ali Yalçın'ın yakınları, zaman zaman sinir krizi geçirdi. Acılı ailelere, bölgede bekleyen sağlık görevlileri müdahale etti.



Umut KARAKOYUN/İZMİR,

