Son Dakika Haberleri: Metropol Fm'den Yeni Yılda Çift Dilli Yayın

Metropol Fm'den Yeni Yılda Çift Dilli Yayın

3 saat önce

AMAÇLARININ bu bölgelerde yaşayan yaklaşık 90 bin Türkçe konuşan Hessenliye, kültürlerine göre program yapmak, Almanya'daki siyasi ve toplumsal gelişmelerden Türkçe ve Almanca dinleyenlerini haberdar etmek olduğunu söyleyen Metropol FM Genel Müdürü Tamer Ergün Yikici, şunları...

Metropol Fm'den Yeni Yılda Çift Dilli Yayın, System.String[]
AMAÇLARININ bu bölgelerde yaşayan yaklaşık 90 bin Türkçe konuşan Hessenliye, kültürlerine göre program yapmak, Almanya'daki siyasi ve toplumsal gelişmelerden Türkçe ve Almanca dinleyenlerini haberdar etmek olduğunu söyleyen Metropol FM Genel Müdürü Tamer Ergün Yikici, şunları söyledi: "Programlarımız Alman ve Türk toplumu arasında bir köprü vazifesi görüyor. Hessen Medya Üst Kurulu'nun (LPR Hessen) bu konudaki kararı Hessen'deki Türkçe konuşan topluma bölgelerinde Alman basın hakkı ile ortak anlayış kapsamında kendi medyalarının gelişmesine imkan tanımıştır. Metropol FM, bölgesel yayıncılık anlayışı, Türkçe müzik, toplumsal uyuma açık dünya görüşü ve kurumlarla yaptığı çok yönlü iş birlikleriyle kendine has bir duruma sahip olacak. Bu sebeple de bölgedeki diğer radyolarla ne program, ne de ekonomik olarak bir rekabet içinde olmayacak."
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 11:28 

Yüksek İstişare Konseyi, Almanya, Güncel
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