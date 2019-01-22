Son Dakika Haberleri: Metropol Ördek Hayatını Kaybetti

Metropol Ördek Hayatını Kaybetti

1 saat önce

Metropol ördek hayatını kaybetti Küçük sahibiyle kırmızı ışıkta bekleyen sevimli ördek öldüBURSA - Bursa'da sahibinin peşinden şehir turu atan, kırmızı ışıkta durup yaya yolunu kullanan ördek 2 yaşında hayatını kaybetti.

Metropol ördek hayatını kaybetti
Küçük sahibiyle kırmızı ışıkta bekleyen sevimli ördek öldü

BURSA - Bursa'da sahibinin peşinden şehir turu atan, kırmızı ışıkta durup yaya yolunu kullanan ördek 2 yaşında hayatını kaybetti.
Bursa'da ikamet eden 11 yaşındaki Akif Sazak'ın bilgisayar merakı sebebiyle ailesi ona bir ördek aldı. Ördek ile sıkı dost olan Akif, bilgisayar bağımlılığını yendi. İkili arasında kısa sürede büyük dostluk kuruldu. Evde bir an bile sahibinin yanından ayrılmayan Paytak, hafta sonları da küçük çocukla birlikte şehir turu atmaya başladı. Zaman içerisinde Akif Sazak ile birlikte metropol hayatına alışan Paytak, kırmızı ışıkta durup yaya yolunu kullandı.
Küçük Akif ile Paytak'ın dostluğu dün itibariyle sona erdi. Paytak evde hayatını kaybetti. Ördeğin ölmesinin ardından Akif'in ailesi Paytak'ı Kayapa tarafındaki boş bir arsaya gömdü. Akif ve küçük kardeşi ördeğe göz yaşlarıyla veda etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 09:46 Kaynak: İHA

Bursa, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kayalıklarda Fotoğraf Çekmeye Çalışan Sosyal Medya Fenomeni, Feci Şekilde Can Verdi Cani Koca, Karısını Çocuğunun Gözü Önünde Kalbinden Bıçaklayarak Öldürüp Helallik İstedi

Bebeğinin Ölümüne Neden Olan Anne, Kendini 'Hayvanseverim' Diye Savundu Beşiktaş, Kasımpaşalı Yıldız Trezeguet İçin Harekete Geçti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.1.2019 10:58:46. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Metropol Ördek Hayatını Kaybetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]