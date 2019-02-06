Metropol, Şişli'de Sarıgül Dedi

Araştırma şirketi Metropol seçim anketi yayınladı. Metropol araştırma şirketi tarafından 7 - 9 Ocak 2019 tarihleri arasında yapılmış olan Şişli anketinde, 'Mustafa Sarıgül DSP'den katılırsa, oyunuzu ona mı yoksa diğer bir partinin adayına mı verirsiniz?' sorusu soruldu.

DSP, Mustafa Sarıgül ile yüzde 60,9 oranında oy alırken;

CHP yüzde 21,7

AK Parti yüzde 13,7

Diğer partiler yüzde 3,7 oranında oy aldı.

Metropol tarafından yapılan anketin künyesi şöyle;

* Araştırmanın alan uygulaması, Şişli ilçesinin 25 mahallesinde tabakalı örnekleme yöntemi ile ağırlandırma uygulanarak, 7-9 Ocak 2019 tarihleri arasında toplam 2,586 kişi ile yapılmıştır.

* Araştırma, 0,95 güven sınırları içinde +/-1,91 hata payı ile gerçekleşmiştir. Alan çalışmasında yüz yüze görüşme tekniği uygulanmıştır.