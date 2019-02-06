Son Dakika Haberleri: Metropol, Şişli'de Sarıgül Dedi

Metropol, Şişli'de Sarıgül Dedi

7 dakika önce

Metropol araştırma şirketinin Şişli'de yaptığı anketin sonuçlarına göre DSP adayı Mustafa Sarıgül %60,9 ile birinci sırada çıktı.

Metropol, Şişli'de Sarıgül Dedi, System.String[]

Araştırma şirketi Metropol seçim anketi yayınladı. Metropol araştırma şirketi tarafından 7 - 9 Ocak 2019 tarihleri arasında yapılmış olan Şişli anketinde, 'Mustafa Sarıgül DSP'den katılırsa, oyunuzu ona mı yoksa diğer bir partinin adayına mı verirsiniz?' sorusu soruldu.

DSP, Mustafa Sarıgül ile yüzde 60,9 oranında oy alırken;

CHP yüzde 21,7

AK Parti yüzde 13,7

Diğer partiler yüzde 3,7 oranında oy aldı.

Metropol tarafından yapılan anketin künyesi şöyle;

* Araştırmanın alan uygulaması, Şişli ilçesinin 25 mahallesinde tabakalı örnekleme yöntemi ile ağırlandırma uygulanarak, 7-9 Ocak 2019 tarihleri arasında toplam 2,586 kişi ile yapılmıştır.

* Araştırma, 0,95 güven sınırları içinde +/-1,91 hata payı ile gerçekleşmiştir. Alan çalışmasında yüz yüze görüşme tekniği uygulanmıştır.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 04:28 Kaynak: Bültenler

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Arda Turan'ın Esnaf Lokantası Arşiv Kapandı "Trafik Var" Diyerek Yolcuları İndiren Taksici, Para Vermeyen Yolculara Tepki Gösterdi

Şişli'de Yapılan Anket CHP'yi Üzecek! Yüzde 60'lık Kesim "Sarıgül" Dedi Kartal'da Çöken Binanın Enkazında Yakını Kalan Vatandaşın Çaresizliği Kameraya Yansıdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.2.2019 16:35:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Metropol, Şişli'de Sarıgül Dedi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]