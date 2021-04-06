KAHRAMANMARAŞ - Metropoldeki işini bırakıp köyüne sera kuran eski bankacı 4 ülkeye çilek ihraç ediyor - Son Dakika

KAHRAMANMARAŞ - Metropoldeki işini bırakıp köyüne sera kuran eski bankacı 4 ülkeye çilek ihraç ediyor

06.04.2021 11:01

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde 15 yıllık bankacılık kariyerini bırakarak köyüne sera kuran 38 yaşındaki girişimci Gökhan Uçar, ürettiği çilekleri 4 ülkeye ihraç ediyor.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde 15 yıllık bankacılık kariyerini bırakarak köyüne sera kuran 38 yaşındaki girişimci Gökhan Uçar, ürettiği çilekleri 4 ülkeye ihraç ediyor.

Özel bir bankada 15 yıl emek verdiği bankacılık mesleğini yoğun iş temposundan dolayı bırakan Uçar, ailesiyle beraber gezmeye gittiği Antalya ve Mersin'de topraksız üretilen çilek yetiştiriciliğine merak sardı. Uçar, mühendis arkadaşlarının da yardımıyla Şerefoğlu Mahallesi'nde bulunan arazisine topraksız ve katlı çilek serası kurmaya karar verdi.

Modern sistemle 11 dönümlük alana 235 bin çilek fidesi eken Uçar, arkadaşlarının da destekleriyle çilek yetiştirmeye başladı.

Serasında ürettiği çilekleri 5 ay gibi kısa sürede tedarikçi firmalar aracılığıyla Bulgaristan, Romanya, Kuveyt ve Katar gibi ülkelere ihraç eden Uçar, stresli şehir yaşamından uzaklaşmanın ve üretim yapmanın keyfini çıkarıyor.

Uçar, AA muhabirine, Kahramanmaraş'ın ikliminin çilek yetirilmesine uygun olduğunu ve ürünlerinin rağbet görmesinden dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Yıllık 150 ton çilek hasat etmeyi bekliyor

Kurmuş olduğu serada 20 kişinin çalıştığını belirten Uçar, "Şu ana kadar 30 ton ürün aldık. Yıl sonuna kadar beklentimiz 150 ton. Bunun daha da fazlası olabiliyor. Genellikle bir fide, yarım kilogram veya bir kilogram arasında ürün veriyor. 235 bin fidemiz olduğundan dolayı bizim de beklentimiz 150 ton olacak İnşallah."dedi.

Üretilen çilekleri tedarikçi firmalar aracılığıyla Bulgaristan, Romanya ve Ortadoğu ülkelerine ihraç ettiğini anlatan Uçar, ürünlerinin verim kadar kalitesinin de güzel olduğunu söyledi.

Yoğun çilek talebini karşılamaya çalışıyor

İç ve dış piyasadan yoğun talep olduğunu belirten Uçar, şunları kaydetti:

"Şu anda çilek verdiğimiz tüm pastaneler bizleri arayarak tekrardan çilek istiyor. Ankara, Kırşehir Kayseri, Adana ve Gaziantep gibi yöremizdeki bir çok ilden talepler çok fazla. Bölgenin en büyük pastaneleriyle çalışıyoruz. Taleplere yetişemediğimizden dolayı seramızı büyütmeyi planladık. Bu sene sonunda 5 buçuk dönüm daha arttırarak 16 buçuk dönüme tekabül eden bir üretim ağımız olacak. Çilek üretiminde yıllık 200 tonu geçmek istiyoruz."

KAHRAMANMARAŞ - Metropoldeki işini bırakıp köyüne sera kuran eski bankacı 4 ülkeye çilek ihraç ediyor
KAHRAMANMARAŞ - Metropoldeki işini bırakıp köyüne sera kuran eski bankacı 4 ülkeye çilek ihraç ediyor
KAHRAMANMARAŞ - Metropoldeki işini bırakıp köyüne sera kuran eski bankacı 4 ülkeye çilek ihraç ediyor
KAHRAMANMARAŞ - Metropoldeki işini bırakıp köyüne sera kuran eski bankacı 4 ülkeye çilek ihraç ediyor

Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, Bulgaristan, Romanya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi KAHRAMANMARAŞ - Metropoldeki işini bırakıp köyüne sera kuran eski bankacı 4 ülkeye çilek ihraç ediyor - Son Dakika Ekonomi


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