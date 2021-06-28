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Metropolis Antik Kenti kazı çalışmaları, 31. yılında tarihin sırlarını aydınlatıyor - Son Dakika

Metropolis Antik Kenti kazı çalışmaları, 31. yılında tarihin sırlarını aydınlatıyor

28.06.2021 09:45
Metropolis Antik Kenti kazı çalışmaları, 31. yılında tarihin sırlarını aydınlatıyor, System.String[]

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serdar Aybek başkanlığında başlayan bu yılın kazı çalışmalarında kente ait su yapıları ve kilise gibi kamusal ve dini alanların araştırılmasına devam edilecek.

"Ana Tanrıça Kenti" olarak bilinen Metropolis Antik Kenti kazı çalışmalarında yeni keşfedilen 2 sarnıcın da ortaya çıkarılması ve böylece birbiriyle bağlantılı toplam 4 sarnıçtan oluşan su depolama kompleksinin gün yüzüne çıkarılması hedefleniyor.

Gösterişli kadın heykeli heyecan yarattı

2021 sezonu kazılarının ilk günlerinde Metropolis'in Roma Dönemi'nde genişletilen şehir merkezinde yer alan ve yeni keşfedilen bir kamu yapısı içinde mermerden yontulmuş üstün sanat düzeyine sahip bir kadın heykeli bulundu. Gösterişli elbisesi ve üzerindeki mantosu ile elit bir kadını tasvir eden heykelin ilk incelemeler sonucunda antik heykeltıraşlık sanatının klasik çağında meşhur bir heykeltıraş tarafından yapılan önemli bir eserden esinlenilerek, MS 1-2. yüzyıllarda yaşamış Metropolisli bir aristokrat kadın için yaptırıldığı düşünülüyor. Aynı alanda başka önemli heykel parçalarının ve kaidelerin bulunması bu kamusal mekânda, kentlerine katkılarda bulunan Metropolisli hayırseverlerin heykeller ile onurlandırıldıklarına işaret ediyor. Bu yeni keşfedilen alanda devam eden çalışmalarda benzer buluntulara ulaşılabileceği tahmin ediliyor.

Araplıtepe Kilisesi gün yüzüne çıkarılacak

Metropolis'in son dönemlerinde bölgenin önemli dini merkezlerinden biri olduğunu gösteren ve bugüne kadar kapsamlı bir şekilde araştırılmayan Araplıtepe mevkiindeki Geç Roma Dönemi kilise yapısında, 2021 yılında ilk çalışmalar başlayacak.

Metropolis Antik Kenti kazılarını 18 yıldır desteklediklerini belirten Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, "Sabancı Vakfı olarak kültür-sanat alanında yürüttüğümüz çalışmalardan biri olan Metropolis Antik Kenti kazılarını; arkeoloji bilimine katkıları, bu topraklarda yaşamış halklarla aramızda günümüzden geçmişe uzanan bir köprü kurması nedeniyle çok kıymetli buluyoruz. 2003 yılından bu yana desteklediğimiz Metropolis Antik Kenti kazılarının bu yıl yepyeni buluşlarla tarihe ışık tutmaya devam edeceğine inanıyoruz. Kazıların ilk günlerinde bulunan görkemli kadın heykeli arkeoloji ve tarih bilimine sunacağı katkıları adına bizleri çok mutlu etti. Ana Tanrıça Kenti Metropolis'te antik çağlarda yaşama dair yeni bilgilerin bu yılın kazılarıyla ortaya çıkmasını büyük bir heyecanla bekliyoruz" dedi.

Metropolis Antik Kenti kazı çalışmaları, 31. yılında tarihin sırlarını aydınlatıyor

Kazı Başkanı Prof. Dr. Serdar Aybek ise "Metropolis'te 1990 yılından bugüne kadar sürdürdüğümüz çalışmalar ile kıraç bir tepenin yıllar içinde bölgede yer alan önemli bir antik kente ve arkeolojik alana dönüşümüne tanık olmanın heyecanını yaşıyoruz. Bu dönüşümün gerçekleşmesi şüphesiz büyük bir kent olarak Metropolis'teki geniş ölçekli çalışmaların başlangıcından bugüne kadar başta devletimizin kurumları olmak üzere her kesimden kuruluş ve hatta şahıslar tarafından desteklenmesi ile mümkün olmuştur. Bizler de öğrencilerimiz, çalışanlarımız ve meslektaşlarımız ile araştırma heyeti olarak bu büyük projenin paydaşlarından biri konumundayız. Şimdiden ileriki yıllarda Metropolis'te yapılacak yeni araştırma, proje ve uygulamaların planlamaları için çalışıyoruz" dedi.

Metropolis mozaikleri temizlenerek ziyarete açılacak

Metropolis'te bulunan oldukça iyi korunmuş ve geniş alanlara yayılmış durumdaki mozaiklerin temizlenmesi çalışmaları da sürdürülecek. Mozaiklerin yüzeyinde zamanla oluşan kireç tabakalarının temizlenmesi ile zengin renk ve desen çeşitliliğinin ortaya çıkarılması hedefleniyor.

Metropolis Antik Kenti kazı çalışmaları, 31. yılında tarihin sırlarını aydınlatıyor

Serdar Aybek, Metropolis, Arkeoloji, Roma, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Kültür Sanat Metropolis Antik Kenti kazı çalışmaları, 31. yılında tarihin sırlarını aydınlatıyor - Son Dakika


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