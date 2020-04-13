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Metropolitan Sanat Müzesi’nin yayınladığı kitaplar, ücretsiz indirilebiliyor
20 dakika önce
New York'ta bulunan 150 yaşındaki Metropolitan Sanat Müzesi'nin (MET) 50 yıldır yayınladığı sanat tarihi ile ilgili kitaplar, online okunabiliyor veya ücretsiz indirilebiliyor.
New York'ta bulunan 150 yaşındaki Metropolitan Sanat Müzesi'nin (MET) 50 yıldır yayınladığı sanat tarihi ile ilgili kitaplar, online okunabiliyor veya ücretsiz indirilebiliyor. MET'in, online'da 582 sanat kitabı bulunuyor…
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 12:10
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