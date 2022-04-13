Metropolitten Gökçeada'da 200 kişilik iftar - Son Dakika
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Metropolitten Gökçeada'da 200 kişilik iftar

13.04.2022 11:15
Metropolitten Gökçeada'da 200 kişilik iftar

ÇANAKKALE'de, Gökçeada ve Bozcaada Metropoliti Kyrillos Sykis tarafından Gökçeada Şehitler Camii'nde 200 kişilik iftar verildi.

ÇANAKKALE'de, Gökçeada ve Bozcaada Metropoliti Kyrillos Sykis tarafından Gökçeada Şehitler Camii'nde 200 kişilik iftar verildi.

Gökçeada ve Bozcaada Metropoliti Kyrillos Sykis adına dün Şehitler Camii'nde verilen 200 kişilik iftar yemeğini, Metropolit Temsilcisi Papaz Nikiforos Taliaduros organize etti. Metropolit Sykis'in ada dışında olması nedeniyle katılmadığı iftar yemeğine, Şehitler Camii'nin bulunduğu Yeni Mahalle'nin muhtarı Muhtar Zeki Çelik ile birlikte ada sakinleri katıldı. Papaz Nikiforos Taliaduros, "Metropolithane olarak verilen iftar yemeğinin tek amacı saygı, sevgi ve dostluğu pekiştirmektir. Herkese hayırlı ramazanlar diliyoruz, nice sağlıklı bayramların olması dileğiyle" dedi.Yeni Mahalle'nin muhtarı Muhtar Zeki Çelik ise "Metropolit beye çok teşekkür ediyoruz ramazanda verdiği iftardan dolayı sağ olsun. Kendilerinin paskalya bayramını da kutluyorum. Aynı aya denk gelmesi güzel bir tesadüf" diye konuştu.


Metropolitten Gökçeada'da 200 kişilik iftar
Metropolitten Gökçeada'da 200 kişilik iftar
Metropolitten Gökçeada'da 200 kişilik iftar
Metropolitten Gökçeada'da 200 kişilik iftar
Metropolitten Gökçeada'da 200 kişilik iftar
Metropolitten Gökçeada'da 200 kişilik iftar
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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Metropolitten Gökçeada'da 200 kişilik iftar - Son Dakika


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