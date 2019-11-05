Son Dakika Haberleri: Metropoll anketi: Erdoğan'a destek yüzde 3,7 arttı
Son Dakika Dünya Metropoll anketi: Erdoğan'a destek yüzde 3,7 arttı

Metropoll anketi: Erdoğan'a destek yüzde 3,7 arttı

6 saat önce

Metropoll anket şirketinin yaptığı bir araştırmaya göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olan destek Barış Pınarı Harekatı'ndan sonra 3,7 puan artarak yüzde 48'e yükseldi.

Metropoll anketi: Erdoğan'a destek yüzde 3,7 arttı, System.String[]

Metropoll anket şirketinin yaptığı bir araştırmaya göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olan destek Barış Pınarı Harekatı'ndan sonra 3,7 puan artarak yüzde 48'e yükseldi.


Araştırma, 2018 yılının haziran ayında yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinden bu yana Erdoğan'o olan desteğin en yüksek seviyeye çıktığını ortaya koyuyor.

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Barış Pınarı Harekatı, Recep Tayyip Erdoğan, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 01:28 
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