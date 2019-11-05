Metropoll anketi: Erdoğan'a destek yüzde 3,7 arttı
6 saat önce
Metropoll anket şirketinin yaptığı bir araştırmaya göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olan destek Barış Pınarı Harekatı'ndan sonra 3,7 puan artarak yüzde 48'e yükseldi.
Metropoll anket şirketinin yaptığı bir araştırmaya göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olan destek Barış Pınarı Harekatı'ndan sonra 3,7 puan artarak yüzde 48'e yükseldi.
Araştırma, 2018 yılının haziran ayında yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinden bu yana Erdoğan'o olan desteğin en yüksek seviyeye çıktığını ortaya koyuyor.
Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 01:28
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