Son anketten çarpıcı sonuç! Cumhur ile Millet İttifakı arasında yüzde 4.5'lik fark var - Son Dakika
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Son anketten çarpıcı sonuç! Cumhur ile Millet İttifakı arasında yüzde 4.5'lik fark var

04.04.2023 00:02

MetroPOLL Araştırma, 11-14 Mart tarihleri arasında yaptığı son anketin sonuçlarını paylaştı. Ankette Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 42.1, Millet İttifakı'nın oy oranı ise yüzde 37.6 oldu. Böylece iki ittifak arasında yüzde 4.5'lik bir fark oluştu.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçim tarihini 14 Mayıs olarak ilan etti. Bu gelişmenin ardından Millet İttifakı, cumhurbaşkanı adayını CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu duyurdu. 14 Mayıs'taki seçimde Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan cumhurbaşkanlığı için yarışacak.

SON ANKETTEN ÇARPICI SONUÇ

Türkiye seçimlere doğru giderken araştırma şirketleri de anketlere hız verdi. Son anket ise MetroPOLL Araştırma'dan geldi. Ankette hem Millet ve Cumhur İttifakı hem de Erdoğan ve Kılıçdaroğlu arasındaki fark dikkat çekti.

İTTİFAKLAR ARASINDAKİ FARK YÜZDE 4.5

MetroPOLL'ün 11- 14 Mart'ta yaptığı ankete göre, Cumhur İttifakı yüzde 42.1 oy, Millet İttifakı ise yüzde 37.6 oy aldı. Böylece iki ittifak arasında yüzde 4.5'lik fark oluştu.

KILIÇDAROĞLU, ERDOĞAN'DAN ÖNDE

MetroPOLL'ün mart ayı anketi ise Erdoğan ile Kılıçdaroğlu arasında gerçekleştirildi. Buna göre, "Kılıçdaroğlu" diyenlerin oy oranı yüzde 44.6, "Erdoğan" diyenlerin oy oranı yüzde 42 oldu. İki isim arasındaki fark ise yüzde 2.6 olarak ölçüldü.

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Son Dakika Güncel Son anketten çarpıcı sonuç! Cumhur ile Millet İttifakı arasında yüzde 4.5'lik fark var - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son anketten çarpıcı sonuç! Cumhur ile Millet İttifakı arasında yüzde 4.5'lik fark var - Son Dakika
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