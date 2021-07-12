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Metropoll Araştırma'nın son anketinde dikkat çeken sonuç! Seçmenini en çok kaybeden parti MHP oldu - Son Dakika

Metropoll Araştırma'nın son anketinde dikkat çeken sonuç! Seçmenini en çok kaybeden parti MHP oldu

12.07.2021 14:22
Metropoll Araştırma'nın son anketinde dikkat çeken sonuç! Seçmenini en çok kaybeden parti MHP oldu, System.String[]

Metropoll Araştırma'nın son seçim anketi büyük ses getirdi. "Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa, 24 Haziran 2018 milletvekili seçimlerinde oy verdiğiniz partiye mi, yoksa başka bir partiye mi oy verirsiniz?" sorusunun yöneltildiği ankette, katılımcıların yüzde 69'u daha önce oy verdiği partiye oy vereceğini, yüzde 16'sı ise başka bir partiye oy vereceğini söyledi. Ankette seçmenini en çok kaybeden parti ise MHP oldu.

Metropoll Araştırma yeni anketini açıkladı. Şirket, anket katılımcılarına "Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa, 24 Haziran 2018 milletvekili seçimlerinde oy verdiğiniz partiye mi, yoksa başka bir partiye mi oy verirsiniz?" diye sordu.

KARARSIZLAR YÜZDE 8.3

Ankete katılanlardan yüzde 68.9'u, 2018'de oy verdiği partiye oy vereceğini söyledi. Yüzde 15.8'lik bir kesim ise başka bir partiye oy vereceğini belirtirken, kararsız olduğunu söyleyenlerin oranı yüzde 8.3, "Fikrim/cevabım yok" diyenlerin oranı yüzde 7 oldu.

MHP'DE CİDDİ KAYIP VAR

Parti bazında incelendiğinde ise, seçmenini en çok kaybeden partinin MHP olduğu görüldü. MHP'yi sırasıyla Saadet Partisi, CHP, AK Parti ve İYİ Parti ve HDP takip etti.

Metropoll Araştırma'nın son anketinde dikkat çeken sonuç! Seçmenini en çok kaybeden parti MHP oldu
Metropoll Araştırma'nın son anketinde dikkat çeken sonuç! Seçmenini en çok kaybeden parti MHP oldu

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Son Dakika Politika Metropoll Araştırma'nın son anketinde dikkat çeken sonuç! Seçmenini en çok kaybeden parti MHP oldu - Son Dakika


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