Metropoll araştırmadan dikkat çeken sonuçlar! Erdoğan'ı onaylamauanların oranı 47.3 olarak belirlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Metropoll araştırmadan dikkat çeken sonuçlar! Erdoğan'ı onaylamauanların oranı 47.3 olarak belirlendi

28.05.2022 00:36

Metropoll'un son araştırmasında katılımcılara "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı görevini yapış tarzını onaylıyor musunuz?" sorusu yöneltildi. Vatandaşlar arasında onaylayanların oranı yüzde 44.4, onaylamayanlar ise yüzde 47.3 olarak belirlendi.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyesi olmak için başvuruda bulunmalarının ardından dünya gözü bu bölgeye çevrildi. Bu karara ilk olarak sınırlarında NATO üyesi ülke istemeyen Rusya karşı çıkmıştı. Öte yandan iki ülke de bugüne kadar Türkiye'nin iadesini talep ettiği FETÖ ve PKK mensubu teröristler konusunda olumlu geri dönüş yapmadı. Teröre verdikleri destek nedeniyle Türkiye, iki ülkenin de üyeliklerine oylamada "hayır" oyu vereceğini açıkladı. Bu süreç Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İskandinav ülkeleri terör örgütü misafirhaneleri gibi. Olumlu bakmamız mümkün değil" açıklamalarında bulunarak iki ülkeden de somut adımlar istedi.

ERDOĞAN'IN İKİ ÜLKEYE KARŞI TAVRININ ETKİSİ

Metropoll'un Türkiye'nin Nabzı Mayıs 2022 araştırmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya alınmasına karşı tavrının etkisi irdelendi. Ankette vatandaşlara "Genel olarak düşündüğünüzde, Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı görevini yapış tarzını onaylıyor musunuz?" diye soruldu.

ONAYLAYANLARIN ORANINDA ARTIŞ

Buna göre, onaylayanların oranı yüzde 44.4, onaylamayanlar ise yüzde 47.3 olarak belirlendi. Öte yandan "Fikrim Yok/Cevap Yok" diyenlerin oranı ise 8.4 oldu. Böylece bir önceki ankete göre Erdoğan'a destek verenlerin oranı yüzde 2,3 arttı. Bu artışın nedeni olarak Erdoğan'ın İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliklerini veto etmesi olarak yorumlandı.

Son anketten dikkat çeken sonuç! Erdoğan'ın Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya alınmasına karşı tavrının etkisi
Son anketten dikkat çeken sonuç! Erdoğan'ın Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya alınmasına karşı tavrının etkisi
Son anketten dikkat çeken sonuç! Erdoğan'ın Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya alınmasına karşı tavrının etkisi
YORUMLAR
500
'İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği terörün yasallaşmasına sebep olur' 'İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği terörün yasallaşmasına sebep olur'

Togo Cumhuriyeti, MetroPOLL, Türkiye, İsveç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Metropoll araştırmadan dikkat çeken sonuçlar! Erdoğan'ı onaylamauanların oranı 47.3 olarak belirlendi - Son Dakika


Son Dakika
00:36 Metropoll araştırmadan dikkat çeken sonuçlar! Erdoğan'ı onaylamauanların oranı 47.3 olarak belirlendi
00:14 Zelenski'den "gıda krizi" uyarısı: Temmuz ayında felaketin büyüklüğü anlaşılacak
23:49 Uzmanlar uyardı! İzmir'de 1945 yılının sıcaklık rekoru kırılacak!
23:44 Esnaflar arasında yaşanan silahlı çatışmayla ilgili 18 kişi tutuklandı!
23:29 Türkiye'nin Suriye'deki sınır ötesi operasyonlarına Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan destek: Orada olanlara kayıtsız kalamazlar
23:10 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kılıçdaroğlu'nun iddialarına cevap verdi: Politik dedikodu ve sistematik yalan üretiyor
22:25 Finlandiya Dışişleri Bakanı Haavisto'dan yeni NATO açıklaması! Türkiye'nin şartına olumlu bakıyorlar
22:00 Ülkemizde 27 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 940 yeni vaka tespit edildi, 4 kişi hayatını kaybetti
21:57 Erdoğan'ın dava açtığı CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan yeni paylaşımlar geldi: Bu vakıf kimin Erdoğan?
21:09 Fenerbahçe teknik direktörünü buldu! Jorge Jesus önümüzdeki hafta İstanbul'a ayak basacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2022 00:50:25. #1.12#
SON DAKİKA: Metropoll araştırmadan dikkat çeken sonuçlar! Erdoğan'ı onaylamauanların oranı 47.3 olarak belirlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement