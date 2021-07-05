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Metropoll'dan gündeme damga vuracak "Z kuşağı" anketi: "Kararsız", "protesto oy" ve "cevap yok" şıkkına yüklendiler - Son Dakika

Metropoll'dan gündeme damga vuracak "Z kuşağı" anketi: "Kararsız", "protesto oy" ve "cevap yok" şıkkına yüklendiler

05.07.2021 18:15

Metropoll Araştırma Şirketi 24 Haziran 2018 seçimlerinde yaşı tutmadığı için oy kullanamayan gençlere, "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz" sorusunu yöneltti. Gençlerin yüzde 7'si "kararsızım", yüzde 17.6'sı "protesto oy", yüzde 13'ü de "cevap yok" şıkkını seçti.

2023 seçimlerinde belirleyici grup olarak görülen Z kuşağının oy tercihleriyle ilgili araştırmaları yapılmaya devam ediyor. Son olarak, Metropoll Araştırma Şirketi, Z kuşağının oy tercihleri hakkında dikkat çeken bir araştırma yayınladı. Araştırmada AK Parti yüzde 22.3 ile birinci çıkarken, gençlerin yüzde 7'sinin kararsız, yüzde 17.6'sının protesto oy, yüzde 13'ünün de cevap yok yönünde tercih kullanması siyasi partilerin hesaplarını şaşırttı.

İLK SIRADA AK PARTİ, İKİNCİ SIRADA CHP

2021 yılının ilk altı ayında Türkiye'nin Nabzı araştırmalarında görüşülen 9240 kişinin yüzde 7'sini oluşturan oy kullanmamış gençlerin parti tercihlerinde ilk sırayı yüzde 22.3 ile AK Parti aldı. AK Parti'yi yüzde 19.9 ile CHP, yüzde 17.6 ile protesto oylar, yüzde 13 ile cevap yok, yüzde 6.8 ile MHP, yüzde 4.9 ile İYİ Parti takip etti.

GELECEK PARTİSİ, DEVA'DAN ÜSTTE YER ALDI

Ankette bir diğer dikkat çeken nokta ise Gelecek Partisi ile DEVA Partisi2nin konumları oldu. Davutoğlu'na göre gençlere daha iyi hitap ettiği belirtilen Ali Babacan'ın partisinin, Gelecek Partisi'nden daha az oy alması dikkat çekti. Gelecek Partisi yüzde 1,5 alırken, DEVA Partisi 1,4 aldı.

İşte Metropoll tarafından yapılan anketin grafiği:

Metropoll'dan gündeme damga vuracak 'Z kuşağı' anketi: 'Kararsız', 'protesto oy' ve 'cevap yok' şıkkına yüklendiler
Metropoll'dan gündeme damga vuracak Z kuşağı anketi: Kararsız , protesto oy ve cevap yok şıkkına yüklendiler

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Son Dakika Politika Metropoll'dan gündeme damga vuracak 'Z kuşağı' anketi: 'Kararsız', 'protesto oy' ve 'cevap yok' şıkkına yüklendiler - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: Metropoll'dan gündeme damga vuracak "Z kuşağı" anketi: "Kararsız", "protesto oy" ve "cevap yok" şıkkına yüklendiler - Son Dakika
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