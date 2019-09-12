Son Dakika Haberleri: Metropollere saldırı için gönderilen 2 terörist Mardin'de yakalandı
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Metropollere saldırı için gönderilen 2 terörist Mardin'de yakalandı

1 saat önce

Mardin'de MİT ve emniyet ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği operasyonda, metropollerde eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 terörist yakalandı.

Metropollere saldırı için gönderilen 2 terörist Mardin'de yakalandı, System.String[]

Mardin'de MİT ve emniyet ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği operasyonda, metropollerde eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 terörist yakalandı.


Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre PKK/KCK terör örgütünün eylem faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve akamete uğratılması amacıyla MİT Mardin Bölge Başkanlığı ve Mardin İl Emniyet Müdürlüğü tarafından dün düzenlenen ortak operasyonda PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütü tarafından Türkiye'de eylem yapmak için yetiştirilen ve bölücü terör örgütünün şehir yapılanması olan YPS bünyesinde faaliyet yürütmek üzere Türkiye'ye gönderilen 2 terörist yakalandı. Metropollerde bombalı eylemlerde bulunmak ve orman yangınları için özel eğitim aldıkları tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarının bombalı eylemler ile birlikte orman yangınları çıkarmak için hazırlık yaptıkları tespit edildi. B.K. ve M.E.F. isimli teröristler, dün sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MARDİN

Mardin, PKK, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 09:30 Kaynak: İHA
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