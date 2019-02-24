Metropollere Saldırı İçin Gönderilen 3 PKK'lı Terörist Yakalandı
1 saat önce
Terör örgütü PKK tarafından metropollerde saldırı düzenlemeleri için gönderilen 3 teröristin yakalandığı bildirildi.
Terör örgütü PKK
tarafından metropollerde saldırı düzenlemeleri için gönderilen 3 teröristin yakalandığı bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi
ekipleri, terör örgütü PKK'ya 2015 yılı Temmuz ayında katılan, aranma ve yakalanma kayıtlarının bulunmaması nedeniyle metropol şehirlerde "fedai" tarzı eylemler için gönderildikleri tespit edilen "Hogir Van
" kod adlı S.D, "Dersim
Çewlik" kod adlı B.B. ile "Kendal Azadi" kod isimli M.K, İzmir
, Çanakkale
, ve İstanbul
'da düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.D. ile M.K, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı, B.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 10:58 Kaynak: AA
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