Son Dakika Haberleri: Metropollere Saldırı İçin Gönderilen 3 PKK'lı Terörist Yakalandı

Metropollere Saldırı İçin Gönderilen 3 PKK'lı Terörist Yakalandı

1 saat önce

Terör örgütü PKK tarafından metropollerde saldırı düzenlemeleri için gönderilen 3 teröristin yakalandığı bildirildi.

Metropollere Saldırı İçin Gönderilen 3 PKK'lı Terörist Yakalandı, System.String[]
Terör örgütü PKK tarafından metropollerde saldırı düzenlemeleri için gönderilen 3 teröristin yakalandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK'ya 2015 yılı Temmuz ayında katılan, aranma ve yakalanma kayıtlarının bulunmaması nedeniyle metropol şehirlerde "fedai" tarzı eylemler için gönderildikleri tespit edilen "Hogir Van" kod adlı S.D, "Dersim Çewlik" kod adlı B.B. ile "Kendal Azadi" kod isimli M.K, İzmir, Çanakkale, ve İstanbul'da düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.D. ile M.K, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı, B.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 10:58 Kaynak: AA

Van, PKK, Güncel
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