Metropollere saldırı için gönderilen 3 PKK'lı terörist yakalandı
1 saat önce
Terör örgütünce metropollerde saldırı düzenlemeleri amacıyla gönderilen 3 terörist, İzmir, Çanakkale ve İstanbul'da gözaltına alındı.
Terör örgütünce metropollerde saldırı düzenlemeleri amacıyla gönderilen 3 terörist, İzmir
, Çanakkale
ve İstanbul
'da gözaltına alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 12:15
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