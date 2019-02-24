Son Dakika Haberleri: Metropollere saldırı için gönderilen 3 PKK'lı terörist yakalandı

Metropollere saldırı için gönderilen 3 PKK'lı terörist yakalandı

1 saat önce

Terör örgütünce metropollerde saldırı düzenlemeleri amacıyla gönderilen 3 terörist, İzmir, Çanakkale ve İstanbul'da gözaltına alındı.

Metropollere saldırı için gönderilen 3 PKK'lı terörist yakalandı, System.String[]
Terör örgütünce metropollerde saldırı düzenlemeleri amacıyla gönderilen 3 terörist, İzmir, Çanakkale ve İstanbul'da gözaltına alındı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 12:15 

Çanakkale, İzmir, Ekonomi
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