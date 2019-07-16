Son Dakika Haberleri: Metruk ahşap yapıda çıkan yangında öldü (2)
Son Dakika Güncel Haber

Metruk ahşap yapıda çıkan yangında öldü (2)

10 saat önce

KİMLİĞİ BELİRLENDİAntalya'nın Kemer ilçesinde, tek katlı ahşap yapıda çıkan yangında ölen kişinin, sokakta yaşayan İdris Çoktan olduğu belirlendi.

Metruk ahşap yapıda çıkan yangında öldü (2), System.String[]

KİMLİĞİ BELİRLENDİ
Antalya'nın Kemer ilçesinde, tek katlı ahşap yapıda çıkan yangında ölen kişinin, sokakta yaşayan İdris Çoktan olduğu belirlendi. Çoktan'ın cesedi, incelemelerden sonra otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.



Antalya, Kemer, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 05:44 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yabancı uyruklu kadınları katalogla fuhşa zorlayan çeteye yapılan operasyonda 9 kişi tutuklandı Restorasyon skandalı fırtınayla yeniden ortaya çıktı! Aşkı uğruna doktorluğu bıraktı, Rus mantısı satıyor Mavi yelken balığı Kemer'de görüntülendi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.7.2019 04:01:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Metruk ahşap yapıda çıkan yangında öldü (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]