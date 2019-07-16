Metruk ahşap yapıda çıkan yangında öldü (2)
10 saat önce
KİMLİĞİ BELİRLENDİAntalya'nın Kemer ilçesinde, tek katlı ahşap yapıda çıkan yangında ölen kişinin, sokakta yaşayan İdris Çoktan olduğu belirlendi.
Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 05:44 Kaynak: DHA
KİMLİĞİ BELİRLENDİ
Antalya'nın Kemer ilçesinde, tek katlı ahşap yapıda çıkan yangında ölen kişinin, sokakta yaşayan İdris Çoktan olduğu belirlendi. Çoktan'ın cesedi, incelemelerden sonra otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Yabancı uyruklu kadınları katalogla fuhşa zorlayan çeteye yapılan operasyonda 9 kişi tutuklandı Restorasyon skandalı fırtınayla yeniden ortaya çıktı! Aşkı uğruna doktorluğu bıraktı, Rus mantısı satıyor Mavi yelken balığı Kemer'de görüntülendi