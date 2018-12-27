Metruk Alanların Islahı Çalışmaları

Antalya Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri Kepez ilçesinde metruk-atıl-suç alanlarının ıslahı ile ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri Kepez ilçesinde metruk-atıl-suç alanlarının ıslahı ile ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Güneş Mahallesi ve Fabrikalar mahallesinde iki metruk binanın ıslahı çalışması gerçekleştirildi.



Güneş Mahallesinde Mahalle Muhtarı ve mahalle sakinleri tarafından mahallelerinde 6050 Sokakta kapı ve pencereleri bulunmayan, yarısı yıkılmış halde olan metruk binada geceleri uyuşturucu bağımlısı şahısların uyuşturucu kullandıkları ihbar edildi. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlileri bahse konu metruk evin yıkılması ile ilgili rapor hazırladı. Rapor gereği, Kepez Belediye Başkanlığı görevlileri tarafından metruk bina yıkıldı.



Fabrikalar Mahallesi Fikri Erten Caddesi üzerinde kapalı yüzme havuzu ve halı saha arasında kalan boş arazide geceleri uyuşturucu ve alkol alındığı, fuhuş yapıldığı ile ilgili bilgiler elde edilmesi üzerine yapılan çalışmalarda ise geceleri arazi içerisinde ışıklandırmanın da olmadığı için şüpheli ve uyuşturucu madde bağımlısı şahısların saklanmasına ve barınmasına imkan sağlayabileceği rapor edildi. Alanın ıslahı için çalışma başlatıldı. - ANTALYA

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