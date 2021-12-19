METRUK BİNA 16 GÜNDE 2'NCİ KEZ YANDI - Son Dakika

ANTALYA'da 16 gün önce yangın çıkan ve söndürülen metruk binada yine yangın çıktı. Mahalleli bu duruma karşı önlem alınmasını istedi.Olay, saat 16.00 sıralarında Muratpaşa İlçesi Balbey mahallesinde meydana geldi. Kentin tarihi noktalarından olan Balbey mahallesindeki metruk binadan bilinmeyen nedenle alevler yükselmeye başladı. Alevleri görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesiyle olay yerine 4 itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi öncesinde binanın yanan ahşap kısımları büyük gürültüyle yola düştü.

Ekipler alevlere müdahale ederken, olay yerine gelen polis ekipleri ise binanın çökme riskine karşı vatandaşların bölgeden geçişine izin vermedi. Meraklı bazı kişiler ise duvarların üstüne çıkarak cep telefonları ile yanan binayı görüntülemeye çalıştı. Yangın, 45 dakikalık çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

Mahalleli binanın daha önce de defalarca yanmasına rağmen önlem alınmamasına tepki gösterdi. Mahallede yaşayan Volkan Kaim, "Binanın yandığını görünce itfaiyeye haber verdik. Burası geçen aylarda da yandı. Sürekli yangın çıkıyor ama bir önlem alınmıyor" dedi.

Öte yandan içeri girilmesin diye kapı ve pencerelerine önlem alınan binanın defalarca yandığı, son olarak geçen 3 Aralık günü yangın çıktığı ve söndürüldüğü öğrenildi.