Üye Girişi
METRUK BİNA 16 GÜNDE 2'NCİ KEZ YANDI - Son Dakika

METRUK BİNA 16 GÜNDE 2'NCİ KEZ YANDI

19.12.2021 17:36

ANTALYA'da 16 gün önce yangın çıkan ve söndürülen metruk binada yine yangın çıktı.

ANTALYA'da 16 gün önce yangın çıkan ve söndürülen metruk binada yine yangın çıktı. Mahalleli bu duruma karşı önlem alınmasını istedi.Olay, saat 16.00 sıralarında Muratpaşa İlçesi Balbey mahallesinde meydana geldi. Kentin tarihi noktalarından olan Balbey mahallesindeki metruk binadan bilinmeyen nedenle alevler yükselmeye başladı. Alevleri görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesiyle olay yerine 4 itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi öncesinde binanın yanan ahşap kısımları büyük gürültüyle yola düştü.

Ekipler alevlere müdahale ederken, olay yerine gelen polis ekipleri ise binanın çökme riskine karşı vatandaşların bölgeden geçişine izin vermedi. Meraklı bazı kişiler ise duvarların üstüne çıkarak cep telefonları ile yanan binayı görüntülemeye çalıştı. Yangın, 45 dakikalık çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

Mahalleli binanın daha önce de defalarca yanmasına rağmen önlem alınmamasına tepki gösterdi. Mahallede yaşayan Volkan Kaim, "Binanın yandığını görünce itfaiyeye haber verdik. Burası geçen aylarda da yandı. Sürekli yangın çıkıyor ama bir önlem alınmıyor" dedi.

Öte yandan içeri girilmesin diye kapı ve pencerelerine önlem alınan binanın defalarca yandığı, son olarak geçen 3 Aralık günü yangın çıktığı ve söndürüldüğü öğrenildi.

METRUK BİNA 16 GÜNDE 2'NCİ KEZ YANDI
METRUK BİNA 16 GÜNDE 2'NCİ KEZ YANDI
METRUK BİNA 16 GÜNDE 2'NCİ KEZ YANDI
METRUK BİNA 16 GÜNDE 2'NCİ KEZ YANDI

Muratpaşa, İtfaiye, Yangın, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel METRUK BİNA 16 GÜNDE 2'NCİ KEZ YANDI - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
17:25 Saniyeler içinde sakalları buz tuttu! İşte 3 milyon izlenen video
17:16 Gazeteci Muharrem Sarıkaya, ses teknikerine tokat attı
17:15 Ünlü şarkıcı Britney Spears'ın nişanlısından açıklaması: Yılbaşında bebek yapacağız
17:14 Sumudica'dan kaybedilen Rize maçı sonrası olay sözler
16:43 İki çocuk annesi kadın, kaybolduktan 7 gün sonra elektrik direğinin altında ölü bulundu
16:19 Son Dakika: Kadınlar Voleybol, Dünya Kulüpler Şampiyonası'na damga vurdu
16:06 Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: Faiz artırımı tartışmaya kapalı, başka öneriniz varsa dinlerim
16:01 Aleyna Tilki bu sefer de duvara yazdığı yazıyla kendine küfretti
15:51 "2027'de yaşıyorum" diyen adamın son çektiği görüntü konuşuluyor!
15:29 Kar ve tipi yurdun çoğu bölgesini etkisi altına aldı! İlk tatil haberi Konya'dan geldi
Saniyeler içinde sakalları buz tuttu! İşte 3 milyon izlenen video Saniyeler içinde sakalları buz tuttu! İşte 3 milyon izlenen video         
17:26
Kar ve tipi yurdun çoğu bölgesini etkisi altına aldı! İlk tatil haberi Konya'dan geldi Kar ve tipi yurdun çoğu bölgesini etkisi altına aldı! İlk tatil haberi Konya'dan geldi         
15:29
Afganistan'daki İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısında Çavuşoğlu: Herkesin hakkını koruyun Afganistan'daki İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısında Çavuşoğlu: Herkesin hakkını koruyun         
13:31
Musa Orhan'a verilen cezanın gerekçesi açıklandı! Musa Orhan'a verilen cezanın gerekçesi açıklandı!         
12:01
Son Dakika: Türkiye'nin veri kapasitesini 15 kat artıracak Türksat 5B uydusu uzaya fırlatıldı Son Dakika: Türkiye'nin veri kapasitesini 15 kat artıracak Türksat 5B uydusu uzaya fırlatıldı         
09:04
Rıdvan Dilmen'den övgü dolu sözler: Türkiye demiyorum, dünya çapında diyorum Rıdvan Dilmen'den övgü dolu sözler: Türkiye demiyorum, dünya çapında diyorum         
22:08
Fırtına'nın şampiyonluk yürüyüşü devam ediyor! Hatayspor'u 2-0 mağlup eden Trabzonspor, liderliği perçinledi Fırtına'nın şampiyonluk yürüyüşü devam ediyor! Hatayspor'u 2-0 mağlup eden Trabzonspor, liderliği perçinledi         
18:05
Dev piton, avcıyken av oldu! İşte vahşi doğanın gerçek yüzü Dev piton, avcıyken av oldu! İşte vahşi doğanın gerçek yüzü         
17:14
Yeni logo mu, eski logo mu? TOGG'un yeni lanse ettiği logoyu beğenmeyenler çoğunlukta Yeni logo mu, eski logo mu? TOGG'un yeni lanse ettiği logoyu beğenmeyenler çoğunlukta         
15:21
Son Dakika: TOGG, yerli otomobilin yeni logosunu Türkiye'yle paylaştı Son Dakika: TOGG, yerli otomobilin yeni logosunu Türkiye'yle paylaştı         
14:43
Telle boğup, cesedinin yerini 3 kez değiştirmişlerdi! Kardeşi de aynı kaderi paylaştı Telle boğup, cesedinin yerini 3 kez değiştirmişlerdi! Kardeşi de aynı kaderi paylaştı         
14:29
Dünya ve Avrupa şampiyonu milli sporcumuz İrem Yaman, tekvandoyu bıraktı Dünya ve Avrupa şampiyonu milli sporcumuz İrem Yaman, tekvandoyu bıraktı         
14:28
Sınır kapısında uzun araç kuyrukları! TL değer kaybettikçe, Bulgarlar Türkiye'ye akın ediyor Sınır kapısında uzun araç kuyrukları! TL değer kaybettikçe, Bulgarlar Türkiye'ye akın ediyor         
14:13
Ivana Sert, Sezer Dermenci ile Maldivler'de dünya evine girdi Ivana Sert, Sezer Dermenci ile Maldivler'de dünya evine girdi         
13:57
Oğlunu kazayla öldüren kızkardeşini suçladı: Yalandan ağladı, oğlumun mevlüdünde neşeliydi Oğlunu kazayla öldüren kızkardeşini suçladı: Yalandan ağladı, oğlumun mevlüdünde neşeliydi         
13:09
İki kadın cinayetiyle suçlanan Ümitcan Uygun'un annesinin ölümüne takipsizlik kararı İki kadın cinayetiyle suçlanan Ümitcan Uygun'un annesinin ölümüne takipsizlik kararı         
13:07
Evinin balkonunda bulunan asmadaki detayı fark eden adam öyle şaşırdı ki! Evinin balkonunda bulunan asmadaki detayı fark eden adam öyle şaşırdı ki!         
12:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2021 17:46:54. #1.12#
SON DAKİKA: METRUK BİNA 16 GÜNDE 2'NCİ KEZ YANDI - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement