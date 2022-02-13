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METRUK BİNA ALEV ALEV YANDI - Son Dakika

METRUK BİNA ALEV ALEV YANDI

13.02.2022 08:19

BOLU'da, 2 katlı ahşap metruk bina yandı.

BOLU'da, 2 katlı ahşap metruk bina yandı.

Yangın, saat 03.00 sıralarında Gölyüzü Mahallesi Şehit Kani Caddesi'nde meydana geldi. Metruk 2 katlı ahşap binada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler, kısa sürede büyüyerek binayı sardı. Yangını görenler durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın, yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

METRUK BİNA ALEV ALEV YANDI
METRUK BİNA ALEV ALEV YANDI
METRUK BİNA ALEV ALEV YANDI

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Yangın, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel METRUK BİNA ALEV ALEV YANDI - Son Dakika


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