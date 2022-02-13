METRUK BİNA ALEV ALEV YANDI - Son Dakika

BOLU'da, 2 katlı ahşap metruk bina yandı.

Yangın, saat 03.00 sıralarında Gölyüzü Mahallesi Şehit Kani Caddesi'nde meydana geldi. Metruk 2 katlı ahşap binada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler, kısa sürede büyüyerek binayı sardı. Yangını görenler durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın, yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.