Son Dakika Haberleri: Metruk Bina Alev Alev Yandı

Metruk Bina Alev Alev Yandı

1 saat önce

Balıkesir'de metruk bir bina alev alev yandı.

Metruk Bina Alev Alev Yandı, System.String[]
Balıkesir'de metruk bir bina alev alev yandı.

Balıkesir'in Karesi ilçesine bağlı TOKİ Mahallesinin arkasındaki atış poligonuna yakın bir yerde bulunan metruk bina sebebi bilinmeyen bir şekilde alev alev yandı. Yangını gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen Karesi İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yangına müdahale etti. Yangın uzun süren çabalar sonucu söndürüldü. Yangınla ilgili tahkikat devam ediyor. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 04:30 Kaynak: İHA

Karesi, Balıkesir, 3. Sayfa
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