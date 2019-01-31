Metruk Bina Alev Alev Yandı
1 saat önce
Balıkesir'de metruk bir bina alev alev yandı.
Balıkesir
'de metruk bir bina alev alev yandı.
Balıkesir'in Karesi
ilçesine bağlı TOKİ Mahallesinin arkasındaki atış poligonuna yakın bir yerde bulunan metruk bina sebebi bilinmeyen bir şekilde alev alev yandı. Yangını gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen Karesi İtfaiye
Grup Amirliği ekipleri yangına müdahale etti. Yangın uzun süren çabalar sonucu söndürüldü. Yangınla ilgili tahkikat devam ediyor. - BALIKESİR
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 04:30 Kaynak: İHA
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