Metruk bina alev topuna döndü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Metruk bina alev topuna döndü - Son Dakika

Metruk bina alev topuna döndü

6 saat önce

Bursa'da henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı çıkan yangında, metruk bina alev topuna döndü.

Metruk bina alev topuna döndü, System.String[]

Bursa'da henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı çıkan yangında, metruk bina alev topuna döndü.


Olay, saat 07.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Piremir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı metruk binadan dumanlar yükselmeye başladı. Kullanılmayan ahşap bina, kısa sürede alevlere teslim oldu. Olay yerine gelen Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri kısa sürede alevlere müdahale etti.


Yangın diğer evlere sıçramadan söndürülürken olayla ilgili tahkikat devam ediyor. - BURSA

Yıldırım, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 11:49 Kaynak: İHA
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