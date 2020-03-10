Metruk bina gece yarısı yıkıldı - Son Dakika
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Metruk bina gece yarısı yıkıldı

6 saat önce

Adana'da yol yapımı nedeniyle yaklaşık 10 yıl önce boşaltılan ancak bir türlü yıkılmayan metruk bina, gece yarısı kendi kendine yıkıldı.

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Adana'da yol yapımı nedeniyle yaklaşık 10 yıl önce boşaltılan ancak bir türlü yıkılmayan metruk bina, gece yarısı kendi kendine yıkıldı.


Seyhan ilçesine bağlı Narlıca Mahallesi Ray Sokak'ta bulunan evler bundan 10 yıl önce Mustafa Kemal Paşa Bulvarının devamının yapılması için belediye tarafından istimlak edilerek yıkılmaya başlandı. Ancak birçok ev yıkılırken bazı boşaltılan evler bir türlü yıkılmadı. Bu evlerde özellikle gündüz atık kağıt toplayan ya da uyuşturucu kullanan şahıslar yaşamaya başladı. Bazı çocukların da gündüz bu evlerde oynadığı görülüyordu. Dün gece bu evlerden biri büyük bir gürültüyle kendiliğinden yıkıldı. Deprem olduğunu zanneden komşular dışarı baktığında gece olduğu için bir şey göremedi. Ancak sabah kalktıklarında yan taraftaki evin yıkıldığını görünce polise haber verdiler. Olay yerine gelen polis önce metruk binada kimse olup olmadığını kontrol etti. Ancak binada kimsenin olmadığı anlaşıldı.


Mahallede boşaltılan ancak yıkılması gereken birçok bina bulunuyor. - ADANA

Mustafa Kemal Atatürk, Narlıca, Seyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 09:25 Kaynak: İHA
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