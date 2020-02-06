Metruk bina kül oldu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Metruk bina kül oldu - Son Dakika

Metruk bina kül oldu

6 saat önce

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde çıkan yangında metruk binada maddi hasar meydana geldi.

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Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde çıkan yangında metruk binada maddi hasar meydana geldi.


Yangın, Mustafakemalpaşa ilçesi Hancı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, metruk binada çıkan yangında, alevler hızlı bir şekilde büyüdü. Olayı fark eden mahalle sakinleri itfaiye ekiplerine haber verdi. Olaya hızlı bir şekilde müdahale eden itfaiye ekipleri, yangın yan binalara sıçramadan söndürdü. Kimse tarafından kullanılmayan ve boş olduğu öğrenilen binadaki yangının yoğun yağmur nedeniyle eski elektrik kontağından dolayı meydana geldiği tahmin ediliyor.


Polis, yangınla alakalı tahkikat başlattı. - BURSA

Mustafakemalpaşa, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 10:08 Kaynak: İHA
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