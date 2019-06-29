Son Dakika Haberleri: Metruk bina yıkılmayı bekliyor
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Metruk bina yıkılmayı bekliyor

45 dakika önce

Tekirdağ Malkara'da bir metruk yaklaşık 1,5 aydır yıkılmayı bekliyor.

Metruk bina yıkılmayı bekliyor, System.String[]
Tekirdağ Malkara'da bir metruk yaklaşık 1,5 aydır yıkılmayı bekliyor.

Hacıevhat Mahallesi Vezirhan Sokak ile Değirmen Sokak'ın ayrıldığı noktada bulunan ve 1,5 aydır atıl vaziyetteki tek katlı metruk bir ev, vatandaşların tepkisini çekiyor. Sokak sakinleri, binaya kimliği belirsiz kişilerin sürekli girip çıkmasından rahatsız olduklarını dile getirdi.

Vatandaşlar, herhangi bir olay yaşanmaması için Malkara Belediyesi'nin binayı bir an önce yıkmasını istedi. - TEKİRDAĞ
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 09:42 Kaynak: İHA
Değirmen Sokak, Malkara, Tekirdağ, Güncel
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