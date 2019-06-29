Metruk bina yıkılmayı bekliyor
45 dakika önce
Tekirdağ Malkara'da bir metruk yaklaşık 1,5 aydır yıkılmayı bekliyor.
Tekirdağ Malkara
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 09:42 Kaynak: İHA
'da bir metruk yaklaşık 1,5 aydır yıkılmayı bekliyor.
Hacıevhat Mahallesi Vezirhan
Sokak ile Değirmen Sokak
'ın ayrıldığı noktada bulunan ve 1,5 aydır atıl vaziyetteki tek katlı metruk bir ev, vatandaşların tepkisini çekiyor. Sokak sakinleri, binaya kimliği belirsiz kişilerin sürekli girip çıkmasından rahatsız olduklarını dile getirdi.
Vatandaşlar, herhangi bir olay yaşanmaması için Malkara Belediyesi'nin binayı bir an önce yıkmasını istedi. - TEKİRDAĞ
İDO, Tekirdağ'dan Marmara Adası ve Avşa Adası'na seferler başlatıyor
İstanbul'da iki katlı ahşap bina çöktü! Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi
Son dakika! Cumhurbaşkanlığı'ndan Erdoğan-Trump görüşmesiyle ilgili açıklama
Ali Babacan görüşmesi Atatürkçü Düşünce Derneği'ni karıştırdı: Derhal istifa etmeli