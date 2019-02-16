Metruk Bina Yıkımında Görünmez Kaza

Metruk bina yıkımında görünmez kaza Metruk binanın yıkımı sırasında devrilen elektrik direği Belediye Fen İşleri Şefi Salih Özen'i yaraladıANTALYA - Antalya Valiliği'nin metruk binaların yıkılmasıyla ilgili talimatın ardından Manavgat Belediyesi, Antalya Caddesinde bulunan metruk binayı yıktı.

Metruk bina yıkımında görünmez kaza

Metruk binanın yıkımı sırasında devrilen elektrik direği Belediye Fen İşleri Şefi Salih Özen'i yaraladı



ANTALYA - Antalya Valiliği'nin metruk binaların yıkılmasıyla ilgili talimatın ardından Manavgat Belediyesi, Antalya Caddesinde bulunan metruk binayı yıktı. Belediye ekipleri yıkım yaptığı sırada devrilen ahşap telefon direği çalışmayı takip eden Fen İşleri Şefi Salih Özen'in üzerine düşerek yaralanmasına neden oldu.

Manavgat ilçesinde yıllardır atıl durumda bulunan ve evsiz, alkolik, uyuşturucu bağımlılarının yuvası haline gelen binanın yıkımı için gelen ekipler yıkıma başlamadan önce binanın içerisin kontrol edip, içeride yatmakta olan İsmail Kiraz isimli şahıs, eşyaları ile birlikte dışarı çıkarıldı.

Yıkım ekipleri çalışma yaptığı sırada, Manavgat Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü şeflerinden Salih Özen, binanın yakınında bulunan ahşap telefon direğinin kırılarak üzerine düşmesi sonucu yaralandı. Özen'e ilk müdahaleyi belediye çalışanları yaparken, ambulans ile Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan Salih Özen'in kolunda kırık olduğu ve ameliyat edileceği bildirildi.

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