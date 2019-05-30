Metruk binada 126 kaçak göçmen yakalandı
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Van'ın İpekyolu ilçesindeki metruk bir binada 126 kaçak göçmen yakalandı.
Van'ın İpekyolu ilçesindeki metruk bir binada 126 kaçak göçmen yakalandı.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 10:40 Kaynak: İHA
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince İpekyolu ilçesi Hacıbekir Mahallesi Lalapaşa 15. Sokak üzerinde bulunan metruk bir binada arama yapıldığı belirtildi. Aramada; 92 Afganistan, 29 Pakistan, 2 İran, 1 Irak, 1 Hindistan ve 1Bangladeş uyruklu olmak üzere toplam 126 kaçak göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yapan şüpheli/şüphelilerin kimlik tespiti ve yakalanmalarına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi. - VAN
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