Son Dakika Haberleri: Metruk binada 126 kaçak göçmen yakalandı
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Metruk binada 126 kaçak göçmen yakalandı

24 dakika önce

Van'ın İpekyolu ilçesindeki metruk bir binada 126 kaçak göçmen yakalandı.

Metruk binada 126 kaçak göçmen yakalandı, System.String[]
Van'ın İpekyolu ilçesindeki metruk bir binada 126 kaçak göçmen yakalandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince İpekyolu ilçesi Hacıbekir Mahallesi Lalapaşa 15. Sokak üzerinde bulunan metruk bir binada arama yapıldığı belirtildi. Aramada; 92 Afganistan, 29 Pakistan, 2 İran, 1 Irak, 1 Hindistan ve 1Bangladeş uyruklu olmak üzere toplam 126 kaçak göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yapan şüpheli/şüphelilerin kimlik tespiti ve yakalanmalarına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi. - VAN
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 10:40 Kaynak: İHA
İpekyolu, Van, 3. Sayfa
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