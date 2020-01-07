Metruk binada 84 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika

Van'ın İpekyolu ilçesinde polis ekiplerince metruk bir binada yapılan aramada 84 kaçak göçmen yakalandı.



Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince İpekyolu ilçesi Karşıyaka Mahallesi Yeditepe 1. Sokak üzerinde bulunan metruk bir binada arama yapıldığı belirtildi. Aramada toplam 84 kaçak göçmen yakalanırken, göçmen kaçakçılığı yapan şüpheli/şüphelilerin kimlik tespiti ve yakalanmalarına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.



Yakalanan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek. - VAN