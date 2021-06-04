METRUK BİNADA BULUNAN PEÇELİ BAYKUŞ YAVRULARI, FOTO KAPANLA TAKİP EDİLECEK - Son Dakika

OSMANİYE'nin Bahçe ilçesinde terk edilmiş binada, 5 peçeli baykuş yavrusu bulundu. Yavrular bir süre, anneleri geliyor mu diye foto kapanla takip edilecek.

Doğasever Murat Kılıçarslan, şehir merkezi dışında yaptığı gezinti sırasında, terk edilmiş bir binadan sesler duydu. Binaya giren Kılıçarslan, odalarda 5 peçeli baykuş yavrusu ile karşılaştı. Yavrulardan bir tanesinin öldüğünü gören Kılıçarslan, diğerlerine yiyecek ve su bırakıp, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi'ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen Doğa Koruma ekipleri, anne baykuşun besleme için gelip gelmediğini kontrol etmek için odalar içerisine foto kapan yerleştirdi. Yavru baykuşlar bir süre foto kapanlar ile takip edilip, anne baykuş gelmemesi durumunda, bulundukları yerden alınıp, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi Yaban Hayvanı Rehabilitasyon Ünitesi'nde beslenmeleri ve bakımları yapılacak.