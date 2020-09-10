Metruk binada cesedi bulunmuştu, cinayetin zanlısı yakalandı - Son Dakika

Emniyet Müdürlüğüne götürülen zanlının suçunu itiraf ettiği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen zanlı kasten adam öldürmek suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BATMAN

Batman'da 59 yaşındaki emekli Veysi Tuzla, Bahçelievler Mahallesi 'nde bulunan bir metruk binada bıçaklanarak öldürülmüştü. Olayın ardından inceleme başlatan Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Ekipler Tuzla'yı öldüren 18 yaşındaki cinayet zanlısı Y.Ç.'yi kısa sürede yakaladı.

Batman 'da önceki gün metruk bir binada cesedi bulunan 59 yaşındaki Veysi Tuzla 'nın katil zanlısı yakalandı.

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