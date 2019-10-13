Son Dakika Haberleri: Metruk binada çıkan yangın çevreye sıçramadan söndürüldü
Son Dakika Güncel Metruk binada çıkan yangın çevreye sıçramadan söndürüldü

Metruk binada çıkan yangın çevreye sıçramadan söndürüldü

6 dakika önce

Metruk binada çıkan yangın çevreye sıçramadan söndürüldüANTALYA'nın Finike ilçesinde iki katlı metruk binada çıkan yangın diğer evlere sıçramadan söndürüldü.

Metruk binada çıkan yangın çevreye sıçramadan söndürüldü

ANTALYA'nın Finike ilçesinde iki katlı metruk binada çıkan yangın diğer evlere sıçramadan söndürüldü.

Finike Eski Mahalle terminal mevkiindeki iki katlı metruk binanın üst katında saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi Finike İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından yangına müdahale edildi.

İtfaiye ekipleri alevlerin çevredeki binalara sıçramaması için yoğun çaba sarf etti. Yapılan müdahale sonucunda alevler diğer binalara sıçramadan kısa sürede söndürüldü. Çıkış nedeni araştırılan yangın nedeniyle metruk binada hasar meydana geldi.

Metruk binada çıkan yangın çevreye sıçramadan söndürüldü

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 06:43 Kaynak: DHA
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