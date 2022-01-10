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Metruk binada çıkan yangın geri dönüşüm malzemelerine sıçramadan söndürüldü - Son Dakika

Metruk binada çıkan yangın geri dönüşüm malzemelerine sıçramadan söndürüldü

10.01.2022 09:15

Metruk binada çıkan yangın geri dönüşüm malzemelerine sıçramadan söndürüldüBURSA Bursa'da metruk binada çıkan yangın çevrede bulunan mahalle sakinlerine panik dolu anlar yaşattı.

Metruk binada çıkan yangın geri dönüşüm malzemelerine sıçramadan söndürüldü

BURSA Bursa'da metruk binada çıkan yangın çevrede bulunan mahalle sakinlerine panik dolu anlar yaşattı. Yangın, metruk binanın yanında bulunan geri dönüşüm malzemelerine sıçramadan söndürüldü.

Yangın, merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, metruk bir binada henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Metruk binadan dumanların yükseldiği gören mahalleli durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede gelen ekipler metruk binanın yanında bulunan geri dönüşüm malzemelerine sıçramadan söndürdü.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Metruk binada çıkan yangın geri dönüşüm malzemelerine sıçramadan söndürüldü
Metruk binada çıkan yangın geri dönüşüm malzemelerine sıçramadan söndürüldü
Metruk binada çıkan yangın geri dönüşüm malzemelerine sıçramadan söndürüldü
Metruk binada çıkan yangın geri dönüşüm malzemelerine sıçramadan söndürüldü

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geri dönüşüm, Osmangazi, Yangın, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Metruk binada çıkan yangın geri dönüşüm malzemelerine sıçramadan söndürüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Metruk binada çıkan yangın geri dönüşüm malzemelerine sıçramadan söndürüldü - Son Dakika
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