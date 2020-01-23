Metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü - Son Dakika

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Metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
7 saat önce
Bilecik'te 6 katlı kullanılmayan metruk binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 11:09 Kaynak: AA
Bilecik'te 6 katlı kullanılmayan metruk binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi Yağmur Sokak'ta 6 katlı metruk binanın birinci katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucunda yangını kontrol altına aldı.
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