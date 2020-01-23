Metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü - Son Dakika

Metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

7 saat önce

Bilecik'te 6 katlı kullanılmayan metruk binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bilecik'te 6 katlı kullanılmayan metruk binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi Yağmur Sokak'ta 6 katlı metruk binanın birinci katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucunda yangını kontrol altına aldı.

Metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Bahçelievler Mahallesi, Bilecik, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 11:09 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

7 bin tane milli piyango bileti aldı, hiçbirine ikramiye çıkmadı
Avustralya'da yangın söndürme uçağı düştü, ABD'liler öldü Sivas'ta 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi AFAD son bilançoyu açıkladı: 318 artçı deprem oldu

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2020 18:18:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]