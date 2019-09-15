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Metruk binada çıkan yangın korkuttu

36 dakika önce

Denizli'de metruk binada çıkan yangın, itfaiyenin zamanında müdahalesi ile söndürüldü.

Metruk binada çıkan yangın korkuttu, System.String[]

Denizli'de metruk binada çıkan yangın, itfaiyenin zamanında müdahalesi ile söndürüldü.


Edinilen bilgilere göre, Pamukkale ilçesi Dokuzkavaklar Mahallesi'nde tek katlı metruk binadan dumanlar çıktığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Denizli Büyükşehir itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yangını kısa sürede söndürdü. Yangın sonrası binada maddi hasar meydana geldi. Yangının kesin çıkış nedeninin ise yapılacak soruşturmanın ardından netlik kazanacağı belirtildi. - DENİZLİ

Pamukkale, Denizli, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 02:09 Kaynak: İHA
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