Metruk binada çıkan yangın korkuttu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Metruk binada çıkan yangın korkuttu - Son Dakika

Metruk binada çıkan yangın korkuttu

6 saat önce

Antalya'da kullanılmayan bir apartmanın 4'üncü katında çıkan yangın, çevre binada yaşayan vatandaşları korkuttu.

Metruk binada çıkan yangın korkuttu, System.String[]

Antalya'da kullanılmayan bir apartmanın 4'üncü katında çıkan yangın, çevre binada yaşayan vatandaşları korkuttu.


Muratpaşa ilçesine bağlı Üçgen Mahallesi Sokullu Caddesi üzerindeki kullanılmayan bir apartmanın 4'üncü katında saat 17.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü yangın çıktı. Binadan yükselen dumanları fark edenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı 3 itfaiye ve tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevk edildi.


Yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü. - ANTALYA

Muratpaşa, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 07:54 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Malatya Valiliği'nden "Deprem sonrası Alevi köylere yardım yapılmıyor" iddialarına yalanlama geldi
Endonezya'da, Vuhan'dan tahliye edilen yolcuların üzerine dezenfektan sıkıldı Eşinin ölüm haberini vermek için arayan komşusuna ilginç cevap: Piyangodan mı çıktın? Noterlik işlemlerinde güvenli ödeme dönemi yarın başlıyor

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2020 02:20:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Metruk binada çıkan yangın korkuttu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]